Carlos Espí volvió a marcar dos partidos después y se convirtió en el único aliento de optimismo del Levante para conseguir la salvación tras su batacazo ante el Villarreal. Su testarazo a centro de Pablo Martínez dio esperanza para asaltar La Cerámica, pero el 3-1 apagó el entusiasmo de un equipo al que no le queda más remedio que sacar todo el orgullo que tiene en su interior para sumar los máximos puntos posibles y sacar su delicada situación hacia adelante.

El delantero habló en los micrófonos de DAZN después del encuentro y reconoció que el Levante fue a La Cerámica con ganas de seguir sumando argumentos de salvación, pero el fútbol castigó a unos jugadores que salieron del estadio cabizbajos. “Hemos venido con toda la ilusión para afrontar el partido. Hemos peleado hasta el final pero no pudo ser”, dijo el ‘19’, quien reconoció que el 1-0 “ha sido un fallo puntual pero no nos queríamos rendir”.

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Optimista pese a todo

Además, Espí acabó el partido con la sensación de que “las lesiones” les “han perjudicado mucho” y que, en el descanso Castro les aseguró que había que “seguir el plan de partido y lo hemos seguido con todas las ganas”. Pese al doloroso revés, Carlos lo tiene claro: “No nos vamos a rendir. Quedan dos en casa. Vamos a luchar hasta el final”.