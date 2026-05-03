Drama en el Levante UD: Carlos Álvarez se pierde lo que queda de temporada
El tiempo de baja es de, como mínimo, 4 semanas, por lo que el '24' no podrá ayudar a los suyos desde el césped para conseguir la salvación
Orriols ha permanecido en vilo desde el momento en el que Carlos Álvarez se torció el tobillo en La Cerámica. Su versión más diferencial, aportando píldoras de su calidad partiendo desde el banquillo y cerrando el debate de su titularidad con el larguero, apuntaba a despertar en el tramo final de temporada, pero la lesión sufrida frente al Villarreal cumple con los peores presagios. El '24', según pudo saber Superdeporte, sufre una lesión de grado 2 de la sindesmosis anterior del tobillo izquierdo que le mantendrá apartado entre 4 y 6 semanas, por lo que se perderá lo que resta de competición y no podrá ayudar a sus compañeros sobre el terreno de juego a conseguir la permanencia.
COMUNICADO OFICIAL
Carlos Álvarez ha sido sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que sufrió en el transcurso del encuentro disputado ayer frente al Villarreal CF. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión de grado 2 de la sindesmosis anterior del tobillo izquierdo.
La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.
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