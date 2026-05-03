Guedes, baja confirmada para la Real Sociedad

La Real Sociedad afronta este lunes una de las salidas más exigentes del tramo final de temporada con la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde le espera un Sevilla en plena lucha por la permanencia. El conjunto de Pellegrino Matarazzo quiere reengancharse a la pelea por la zona alta, pero lo hará sin una de sus piezas más determinantes: Gonçalo Guedes. El técnico txuri-urdin confirmó que el portugués no estará disponible y que no forzará su regreso tras las molestias de tobillo que arrastra desde la final de Copa.

Guedes, decisivo en el título copero conquistado por la Real en La Cartuja el pasado 18 de abril, continúa sin estar al cien por cien físicamente. Aunque volvió a entrenarse parcialmente, Matarazzo dejó claro que el objetivo es priorizar su recuperación para que pueda reaparecer la próxima semana ante el Betis, evitando cualquier riesgo innecesario en un calendario ya con el billete europeo asegurado.

Barrene, Soler y Guedes, autor de la asistencia del primer tanto de la final de Copa del Rey / SD

La baja del extremo luso supone un contratiempo importante para una Real que busca recuperar sensaciones tras varios tropiezos ligueros, pero que aún mantiene opciones matemáticas de acercarse a posiciones de Champions. Además de Guedes, tampoco estarán Igor Zubeldia, Jon Karrikaburu y Álvaro Odriozola, en un contexto que obligará a Matarazzo a reajustar su once en un escenario de máxima presión ambiental.

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Final para el Sevilla

Enfrente estará un Sevilla herido, en puestos de descenso y con la necesidad urgente de sumar en casa. El Sánchez-Pizjuán prepara un ambiente de gran noche para empujar a los de Luis García Plaza, conscientes de que el margen de error es mínimo en la batalla por la salvación. Precisamente por eso, Matarazzo apeló a la calma, la personalidad y la concentración para sobrevivir a la “primera ola” emocional del partido.