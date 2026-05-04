Del resbalón ante el Tenerife al batacazo en La Cerámica: otro arrebato de orgullo en juego

A falta de 12 unidades por disputarse, y con el Alavés marcando la permanencia con 36 a la espera de lo que haga el Sevilla contra el Espanyol, todo apunta a que el desenlace de la temporada se disparará en términos de puntuación para los que pugnan codo con codo por quedarse en Primera División. Al Levante, con 33, no le salen las cuentas si la imagen que presente será la de La Cerámica, basada en chispazos insuficientes frente a un rodillo amarillo que no tuvo piedra sobre su rival autonómico.

El cuadro de Luís Castro está obligado a hacer borrón y cuenta nueva, pero sin renunciar a lo sembrado hasta antes del encuentro frente al Villarreal. Osasuna, Celta, Mallorca y Betis son los adversarios que dictarán sentencia en Orriols: salvación heroica... o descenso catastrófico. El futuro del Levante pende de un hilo y vuelve a pasar por lo que sucedad en el césped. Pese a ello, el equipo granota sabe lo que es resarcirse y responder frente a escenarios adversos y de alta dificultad para conseguir hitos impredecibles.

Si solo un porcentaje irrisorio apostó por su vuelta a la élite la temporada pasada, más diminuta es la cantidad de gente que confía en su salvación. Sin embargo, Orriols, un año después, vuelve a retar a la incertidumbre, tal y como pasó en 2025, con el objetivo de cumplir su sueño de permanecer en Primera División. La temporada pasada, el ascenso se tambaleó después de un tropiezo casi imperdonable en el Ciutat de València contra el Tenerife a falta de cuatro partidos.

VILA -REAL (CASTELLÓN), 02/05/2026.- El jugador del Levante Carlos Espí celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Levante, este sábado en el estadio de La Cerámica.-EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

Los levantinistas ejecutaron uno de sus peores actuaciones del curso en el momento más inoportuno, pero su reacción estuvo a la altura de las emociones que se vivieron en el tramo final de curso, culminadas con un histórico ascenso que aún retumba en las profundidades del coliseo de Orriols. Además, asestando un revés en el estadio de un rival directo: Elche, en el Martínez Valero. Fue el primer golpe sobre la mesa para empalmar tres triunfos consecutivos que no solo le devolvieron a Primera División, sino que le coronaron como campeón de Segunda: Albacete, Burgos y Eibar. Un broche a la temporada sobresaliente e inmaculado que coincide con lo que se reclama un año después.

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Lo que le queda al Levante

Osasuna y Mallorca en casa, y Celta y Betis a domicilio, auguran batallas difíciles. Sobre todo los vigueses y los baleares, quienes no han cerrado sus respectivos objetivos. Todo lo que sea hacer pleno de puntuación se traducirá en una permanencia. Los de Luís Castro han demostrado que son capaces. Sin embargo, cada unidad que se pierda por el camino disminuirá el porcentaje de salvación.