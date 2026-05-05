SOS de Brugué al levantinismo en busca de la salvación

Roger Brugué compareció ante los medios en la sala de prensa del Estadio Ciutat de València con un mensaje claro en un momento decisivo de la temporada. El extremo del Levante UD analizó la situación del equipo, tras la última derrota en La Cerámica, su momento personal tras la lesión y el papel que está jugando el levantinismo en este tramo final.

El extremo fue directo al abordar cómo encaran los granotas las últimas cuatro jornadas del campeonato, dejando claro que el foco debe estar en el propio rendimiento del equipo: "Si nosotros hacemos nuestra faena, dependemos de nosotros. No debemos mirar a los rivales porque eso nos desgasta y nos hace perder una energía que debemos poner en el campo. Unos ganarán, otros perderán, pero lo más importante es que ganemos porque ahora mismo estamos en descenso y, si queremos salir, tenemos que ganar". Con esa idea, marcó el objetivo inmediato sin rodeos: "A ganar el viernes y a dar un paso adelante".

Dispuesto a ayudar en el objetivo: "Lo voy a dar todo"

En lo personal, Roger Brugué transmitió sensaciones positivas tras superar la operación de rodilla de enero. El jugador aseguró estar listo para aportar en cualquier escenario: “Estoy perfecto, he entrenado para poder llegar bien y si el mister me pone de titular, lo voy a dar todo, y si me pone diez minutos, esos diez minutos, al cien por cien. Estoy dispuesto a sumar muchísimo”.

También hubo espacio para poner en valor el respaldo de la grada, a la que considera fundamental en la lucha por la permanencia. El atacante no escatimó en reconocimiento hacia la hinchada azulgrana: "Espero ver el Ciutat de València como siempre, como en las grandes citas que han estado siempre a la altura. Nos han apoyado y han disfrutado como nosotros y han sido uno más. Cuando pasa eso es mucho más fácil. Quería agradecer a la afición porque no ha sido un año fácil para ellos y la verdad es que han estado a la altura siempre. El Ciutat ha estado siempre lleno y la gente animando. El otro día en Vila-real nos recibieron de una manera increíble y también por ellos, vamos a darles una alegría. Vamos a pelear juntos, con ellos es más fácil. Lo hemos visto años atrás, que en los momentos importantes hemos ido de la mano y ha salido bien".

Noticias relacionadas

Un discurso de compromiso, ambición y unidad en un momento donde cada punto puede marcar el destino del Levante en su pelea por la salvación. Una lucha que, como ha analizado el ex del Levante, Luis García Plaza, parece el "camarote de los hermanos Marx".