Se confirma la desgracia: el Levante Femenino desciende a Primera Federación

Lo que parecía inevitable, por mucho que nadie en el universo del fútbol femenino lo deseara, se convierte en la cruda realidad. El Levante Femenino pierde la categoría por primera vez en su historia y desciende a Primera Federación después de caer derrotada contra el Barça por 5-0. El conjunto de Andrés París, a falta de nueve unidades por disputarse, se queda a 10 puntos de distancia de la frontera de la permanencia, por lo que la caída a los infiernos ya es matemática y confirma el fracaso de un histórico del fútbol femenino, abandonado a su suerte en las últimas temporadas.

El balance del descenso del Femenino es absolutamente desastroso: 8 puntos divididos en dos victorias y dos empates en 27 jornadas disputadas, además de 50 goles encajados que no sostienen los 15 anotados. Tal ha sido su descalabro que no gana desde el 31 de enero, y lleva sin sumar unidades en su casillero desde dicha fecha. La visita a la campeona de Liga F era la crónica de una muerte anunciada, y el resultado cosechado en el Johan Cruyff confirma el peor de los desenlaces: el Levante Femenino jugará la próxima temporada en Primera Federación con la obligación de recuperar la categoría lo más pronto posible.