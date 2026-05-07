La guerra entre Betis y Sevilla que afecta a Elche y Levante
El club nervionense solicita al Comité de Integridad un seguimiento especial sobre los próximos partidos del conjunto verdiblanco en plena lucha por la permanencia
La tensión entre el Sevilla FC y el Real Betis vuelve a trasladarse fuera del terreno de juego. Según diversas informaciones, el club nervionense ha remitido un escrito al Comité de Integridad de LaLiga solicitando un seguimiento especial sobre los próximos encuentros del conjunto verdiblanco frente al Elche CF y el Levante UD.
El origen del malestar sevillista está en unas declaraciones recientes del CEO bético, Ramón Alarcón, en las que dejaba abierta la posibilidad de que Manuel Pellegrini pudiera dosificar jugadores si el equipo ya tenía asegurada matemáticamente su posición en la clasificación. Aunque el dirigente dejó claro que el Betis siempre competiría para ganar, en Nervión interpretaron esas palabras como motivo suficiente para pedir vigilancia institucional sobre esos partidos.
La preocupación del Sevilla se centra especialmente en la pelea por los objetivos clasificatorios del tramo final de LaLiga, donde tanto Elche como Levante mantienen intereses directos en la zona baja de la tabla. En el club rojiblanco consideran que cualquier relajación competitiva podría alterar la igualdad de la competición.
Del campo a los despachos
Este nuevo episodio añade más tensión a una rivalidad histórica que en los últimos meses había intentado rebajar el tono públicamente mediante mensajes institucionales de concordia entre ambas entidades. Sin embargo, el pulso entre Sevilla y Betis vuelve a calentarse en el momento más decisivo de la temporada. Y ahora, el foco también apunta a los despachos.
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