"La presión está todas las semanas en el fútbol. Si no te gusta, tienes que cambiar de trabajo"

Cosas malas ante el Villarreal

Después de mirar el partido, no ha sido un partido tan malo para perder 5-1. El primer gol puede pasar pero no te estaban haciendo daño. El segundo gol no es normal en nuestro equipo. Con 3-1 tienes un palo de Brugui y un remate de Etta que para el portero. Pasaron muchas cosas, como las lesiones. Ya está. Lo que hay que hacer ahora es ganar a Osasuna para seguir peleando por el objetivo.