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"La presión está todas las semanas en el fútbol. Si no te gusta, tienes que cambiar de trabajo"

El luso es consciente de la necesidad de imponerse a los navarros en el Ciutat para intentar acercarse a la salvación. "No pienso en cuatro finales, sino en una: Osasuna"

Rueda de prensa de Luís Castro

Rueda de prensa de Luís Castro

Rafa Esteve

Rafa Esteve

El luso es consciente de la necesidad de imponerse a los navarros en el Ciutat para intentar acercarse a la salvación.

Directo | Rueda de prensa de Luís Castro previa al duelo contra Osasuna

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