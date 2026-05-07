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"La presión está todas las semanas en el fútbol. Si no te gusta, tienes que cambiar de trabajo"
El luso es consciente de la necesidad de imponerse a los navarros en el Ciutat para intentar acercarse a la salvación. "No pienso en cuatro finales, sino en una: Osasuna"
El luso es consciente de la necesidad de imponerse a los navarros en el Ciutat para intentar acercarse a la salvación.
Directo | Rueda de prensa de Luís Castro previa al duelo contra Osasuna
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra Osasuna.
Regalo de cumpleaños
No quiero que ganen por mi cumpleaños, sino por el club y los levantinistas. Desde el principio es por donde quiero ir. Lo menos importante de mi vida es mi cumpleaños. Para mí la victoria es importante pero más para las personas que sufren con nosotros y que merecen el respeto de su gente. Hay gente que trabaja mucho para venir al campo.
Recibimiento
Si tienes a los tuyos contigo, ¿qué más quieres? Van a pelear y quieren tanto lo que nosotros queremos. Nos darán energía y nosotros tendremos que equilibrar. El club es de los aficionados. Y si quieren estar cerca de ti.
Equipo
Ha trabajado bien toda la semana y pelea con todo y contra todos. Tiene ganas de superar todas las adversidades que están viniendo. Lo más importante de nuestras vidas es el partido de mañana. Tienes que dar el máximo a todos los niveles.
Roger Brugué
Nos gusta tener el máximo de soluciones posibles. Tiene características interesantes y una mentalidad fuerte. Tiene gol, llegada al área y situaciones claras. Es un jugador que puede aportar y está mejorando poco a poco físicamente. Puede ser una solución para nosotros.
4 finales sin margen de error. ¿Eleva la presión?
La presión está todas las semanas en el fútbol. Si no te gusta, tienes que cambiar de trabajo. Intento dar el máximo todos los días y en el partido estar tranquilo. No hay partidos fáciles en Laliga. Vamos a continuar peleando. No pienso en cuatro finales, sino en una.
Qué espera de Osasuna
Espero un partido intenso, como todos contra nosotros.
Cosas malas ante el Villarreal
Después de mirar el partido, no ha sido un partido tan malo para perder 5-1. El primer gol puede pasar pero no te estaban haciendo daño. El segundo gol no es normal en nuestro equipo. Con 3-1 tienes un palo de Brugui y un remate de Etta que para el portero. Pasaron muchas cosas, como las lesiones. Ya está. Lo que hay que hacer ahora es ganar a Osasuna para seguir peleando por el objetivo.
Delantera de Osasuna
Más importante que jugar con tres centrales es jugar con identidad. A veces jugamos con extremos más bajos y con pivote entre centrales. Queremos que los jugadores den el máximo de sus características. Miramos al rival y a los delanteros que tienen, pero si te fijas mucho, pierdes identidad. La identidad no va a cambiar.
Cambio de dibujo
El sistema es mixto. A veces defendemos con cinco, otras veces salimos con centrocampistas... Más importante que el dibujo es la dinámica. Los que estarán darán el máximo y eso es lo importante para nosotros.
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