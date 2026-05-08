El levantinismo marca el primer gol contra Osasuna
La afición del Levante responde al recibimiento y empieza a crear un ambiente de día grande desde antes del pitido inicial
El Ciutat de València ya cuenta los minutos para afrontar la final frente a Osasuna después de que su afición se haya hecho notar desde una hora y media antes del inicio del partido.
El levantinismo es consciente de la importancia del encuentro ante los de Alessio Lisci y, por ello, ha respondido con firmeza al recibimiento al autobús del equipo, convocado por el club junto a Levante Fans, para alentar a sus futbolistas a su llegada al coliseo de Orriols y marcar el primer gol de la noche.
"Sí se puede"
Cientos de granotas se concentraron en los aledaños del estadio entre cánticos de ánimo y al grito de “sí se puede”, convencidos de que el Levante sacará los tres puntos frente a Osasuna y esperanzados con celebrar la permanencia en Primera División al final de la temporada.
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