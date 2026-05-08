Los once elegidos para enfrentarse a Osasuna
El técnico portugués introduce 4 cambios para conseguir una victoria trascendental por la permanencia
València
El Levante afronta una final por la permanencia ante Osasuna a falta de 4 jornadas para finalizar la competición. Todo lo que no sea ganar será un paso hacia atrás de grandes dimensiones y los granotas lo saben. Luís Castro, sin embargo, introduce cambios de cara al choque, donde la novedad de Oriol Rey en la medular y Tundé en el extremo. Víctor García, a su vez, ocupará el carril diestro.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD
Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti; Víctor García, Pablo Martínez, Tundé; Carlos Espí.
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