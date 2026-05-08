Los once elegidos para enfrentarse a Osasuna

El Levante afronta una final por la permanencia ante Osasuna a falta de 4 jornadas para finalizar la competición. Todo lo que no sea ganar será un paso hacia atrás de grandes dimensiones y los granotas lo saben. Luís Castro, sin embargo, introduce cambios de cara al choque, donde la novedad de Oriol Rey en la medular y Tundé en el extremo. Víctor García, a su vez, ocupará el carril diestro.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti; Víctor García, Pablo Martínez, Tundé; Carlos Espí.