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"Si fuera aficionado del Levante amaría a estos jugadores. Están dando la vida por el club"
Castro resalta el compromiso y la mentalidad con la que el equipo ha levantado un 0-2 en contra
Negatividad tras el 0-2
Después del segundo gol he pensado en cambiar cosas que nos hacían daño. Cambiar la presión y seguir presionando. No he pensado nada extraño. Estaba tan concentrado que apenas me emociono. En los partidos estoy concentrado en lo que le puedo dar a los jugadores.
Víctor García
Está trabajando muy bien. Iván estaba con alguna molestia. Está dentro y es de los jugadores que da el máximo. Para mirar que todos son importantes. Iba a jugar Víctor en Villarreal. Hay veces que las soluciones son por cómo está el partido o cómo van a darlo en todo momento.
Partido del martes
Normalmente hay partidos que miro porque son equipos contra los que voy a jugar. No puedo cambiar nada. Miro algunos partidos, no soy loco de mirar todos, porque son cosas que no puedo controlar. Estoy centrado en ayudar al equipo.
Compromiso de los jugadores
Sí, todo lo transforman en un reto. Pasan muchas cosas en LaLiga que te podían enfadar. Todos dan todo por el equipo. Dela ha tenido un entrenamiento. Etta entra como entra, Matturro está en el gol, Morales da el máximo... como aficionado, amaría ser aficionado de estos jugadores. Están dando la vida por el club, algunos de ellos con dolor. El orgullo que tengo con ellos no va a cambiar, incluso con 2-2.
Afición
Mucha culpa tienen. Están dando mucha energía a los jugadores. Me acuerdo cuando llegué que no ganábamos en casa y ahora ganas casi siempre. Es claro que la energía es increíble, juegas siempre con uno más. Nos da y es evidente que en casa todo es fantástico.
Golpe sobre la mesa
Todo el mundo cree. Lo que yo siento es que los aficionados también. Perdías y estaban con nosotros. Lo que me da más relevancia es lo que hay en el mundo granota. Vamos a pelear por cada punto, balón y minuto por el objetivo. Los jugadores lo están mereciendo.
Etta Eyong
Está trabajando muy bien. Era uno de los jugadores que no estaba al cien por cien. Le he dado más tiempo porque trabaja muy bien. Contra Espanyol tuvo dos ocasiones y eso también es importante. El grupo está muy contento por él.
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro
Con el mínimo de emoción porque había que estar concentrados en los detalles, pero es un gran partido de fútbol. La mentalidad de los jugadores ha sido más importante. El equipo ha tenido una mentalidad increíble, en el descanso podríamos estar ganando. En la segunda tienes tantas que tenía que venir en algún momento. Ha sido importante para nosotros. Más de un jugador ha terminado con cansancio, pero no se dan por rendidos nunca. Fue lo que prometí aquí. Íbamos a dar todo por los aficionados. Hoy es una de las grandes demostraciones de mentalidad del equipo.
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