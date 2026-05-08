"Si fuera aficionado del Levante amaría a estos jugadores. Están dando la vida por el club"

Arranca la rueda de prensa de Luís Castro

Con el mínimo de emoción porque había que estar concentrados en los detalles, pero es un gran partido de fútbol. La mentalidad de los jugadores ha sido más importante. El equipo ha tenido una mentalidad increíble, en el descanso podríamos estar ganando. En la segunda tienes tantas que tenía que venir en algún momento. Ha sido importante para nosotros. Más de un jugador ha terminado con cansancio, pero no se dan por rendidos nunca. Fue lo que prometí aquí. Íbamos a dar todo por los aficionados. Hoy es una de las grandes demostraciones de mentalidad del equipo.