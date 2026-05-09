Víctor García enciende la fe del Levante: "La remontada habla muy bien del carácter de este equipo"

El Levante UD sigue creyendo en la permanencia después de una remontada de carácter frente a Osasuna marcada por el doblete de Víctor García. El conjunto granota suma ya 36 puntos y continúa a solo dos de la salvación en un tramo final de temporada de máxima tensión.

El futbolista azulgrana fue uno de los grandes protagonistas del encuentro y, tras el partido, dejó reflexiones sobre sus goles, la reacción del equipo, la unión del vestuario y la lucha por mantenerse en Primera División. Además, tuvo palabras de "alegría" por el reencuentro goleador de su compañero Etta Eyong.

Sus dos goles y la jugada del empate

“Prefiero no mentir, he intentado poner el balón al área sabiendo que estaba Carlos (Espí), ha caído ahí y ha sido gol. Cuando sale el balón del pie tienes feeling, se me fue un poco arriba, no esperaba que cayese ahí, pero estoy muy contento”.

La remontada y la personalidad del equipo

“Contento por la victoria, nos jugamos mucho, el equipo ha estado a la altura. Ha sido un inicio accidentado, el partido se nos puso cuesta arriba, pero nuestra reacción habla muy bien de la personalidad y la mentalidad de este equipo, creyendo hasta el final, le pudimos dar la vuelta y muy felices por ello”.

La pelea por la salvación

“Estamos concienciados con la situación, sabemos que no hemos hecho nada, hay que seguir puntuando para darle la vuelta a la situación mostrando mucha madurez, personalidad y ese es el camino para poder conseguir el objetivo”.

La unión del vestuario granota

“Hay una unión grande que se ve en las celebraciones y en el día a día, que es muy bueno. La competitividad dentro del equipo es la manera de sacar los partidos adelante. Unos días, unos, otros días, otros serán protagonistas y eso refuerza las ganas de sumar todos y al equipo”.

Rafa Esteve

Su mensaje sobre Etta Eyong

“Yo quería ese tercer gol, no pudo ser, aunque estoy muy contento por Etta. Lo ha pasado regular y, sin lugar a dudas, me alegro mucho por él. Su trabajo habla muy bien de él. Creo que lo recuperamos para la causa hace jornadas, los goles es lo más difícil del fútbol, y este le va a venir bien para encarar con frescura los últimos partidos. En lo personal me alegro por él, se lo merece, siempre suma, perdió protagonismo y no ha cambiado nada en el día a día”.

Autocrítica y exigencia competitiva

“Valores que el equipo tiene en el día a día intentamos trasladarlos al partido. Ese ha sido un partido para analizar y ser autocríticos, no podemos tener ese inicio, pero hoy lo positivo hoy gana a lo negativo”.

El apoyo de la afición del Levante

“Año complicado para la afición, después del ascenso, hay que darles las gracias, van a muerte con nosotros, recibimos apoyo y se está viendo en los resultados en casa, que nos están ayudando mucho para darle la vuelta”.

La dedicatoria tras el partido

“Para la familia, la gente que siempre está ahí, queda como recuerdo”.

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La asignatura pendiente, ganar fuera de casa

“Quedan 9 puntos, el equipo debe dar un paso adelante fuera. Vamos a trabajar bien estos días, pocos, preparar para competir e ir a por los 3 puntos (contra el Celta)”.