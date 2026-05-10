Aferrados al espíritu del Ciutat de València para conseguir la salvación
Orriols está a una victoria de igualar su mejor racha como local, con el vital partido contra el Mallorca en el horizonte
Una de las principales bazas de permanencia del Levante es la resistencia que somete ante sus rivales en un Ciutat de València que se ha convertido en un auténtico fortín. Ante el Girona se escaparon dos puntos en el último suspiro, pero, desde entonces, no se ha ido ni el aire. Orriols revienta la puerta de la salvación después de sumar cuatro consecutivas que han situado a los de Luís Castro a menos de un partido de distancia.
Oviedo, Getafe, Sevilla y Osasuna han sido los compromisos que se han resuelto con pleno de triunfos: 12/12 puntos para creer en una salvación que tiene tintes similares a la que se logró en 2018. Por aquel entonces, el Levante no navegó en la máxima categoría remando a contracorriente como en la actual, pero el cambio de entrenador, sustituyendo Paco López a Juan Ramón López Muñiz, tuvo un impacto clave para permanecer en la élite.
Una quinta victoria obligatoria
El técnico de Silla encadenó victorias ante Eibar, Las Palmas, Málaga, Sevilla y Barcelona. Cinco triunfos que catapultaron a los gracias a la salvación y siendo una marca que tiene en su mano Luís Castro. Al Levante le queda un encuentro en casa, contra el Mallorca, y la necesidad clasificatoria les obliga a sumar de tres para mantener viva la llama de la permanencia. De ganar no solo dará un paso de gigante, sino que igualará la mejor marca registrada en el Ciutat.
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