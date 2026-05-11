"Siento mucho orgullo por mis jugadores. Algunos se tratan tres veces al día para jugar los partidos"

Estado físico

Si no están al cien por cien no vamos a forzar. Forzamos un poco a Etta y era para jugar 15', estábamos al límite. Todos están dentro y tenemos calidad para cambios. Hay varios cansados, metimos mucha intensidad en el otro partido, pero los que están cansados están mejor. Quien esté más cargado no forzará.