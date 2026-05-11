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"Siento mucho orgullo por mis jugadores. Algunos se tratan tres veces al día para jugar los partidos"
El técnico portugués pone en valor el sacrificio y el compromiso de sus jugadores para conseguir la salvación
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Celta.
Nadie se quiere perder los partidos
Orgullo, mucho. Algunos están haciendo cosas que son difíciles para estar en partido. Algunos se tratan tres veces al día para estar en el partido. Hay jugadores que recortan plazos por estar en los partidos. Si fuera aficionado me darían ganas de pelear con ellos.
Debate en el centro del campo
Tengo claro quién va a jugar pero los tres te dan cosas diferentes.
Puntos para salvarse
Cuando era niño era buen matemático pero no soy buen vidente. Yo me centro en el próximo partido para ganar. Si creo en lo que era necesario pienso que no era suficiente. Vamos a ver.
Doble punta Etta-Espí
Pueden convivir de inicio. En el fútbol todo puede pasar. Tienen calidad pero para que juegue de titular tiene que salir otro. Yo gestiono quién sale. Es posible, depende de los partidos y de lo que queremos. Jugadores de calidad siempre pueden jugar juntos.
Brugué
Está cerca de salir de inicio. Jugó 45 minutos. Ya está para más pero será una decisión técnica nuestra. Hay otros que están muy bien y piensan muy bien. No está al nivel físico de una pretemporada pero está mejor. Va adelante siempre.
Gestión mental
Trabajando. Pienso que si hablábamos de tener los puntos que tenemos todos habrían firmado. Estás mejor en término de puntos pero Laliga está de locos, pero el trabajo mental es simple: trabajar y ganar. Si ganas estás más cerca y el trabajo es pelear por la victoria.
Estado físico
Si no están al cien por cien no vamos a forzar. Forzamos un poco a Etta y era para jugar 15', estábamos al límite. Todos están dentro y tenemos calidad para cambios. Hay varios cansados, metimos mucha intensidad en el otro partido, pero los que están cansados están mejor. Quien esté más cargado no forzará.
Ser resiliente para conseguir la salvación
Ya hablamos de tantos golpes que digo lo mismo siempre. Siento que los aficionados creen y los jugadores lo harán hasta el último segundo. En la situación en la que estás, lo normal es tener la cabeza baja, pero cuando los jugadores encajan no bajan la cabeza. Antes de la expulsión podríamos ir ganando. Demuestra que somos un equipo.
Vestuario
Tengo la suerte de tener buenas personas, en el staff y en los jugadores. Ha elegido muy bien las personas no solo como profesionales, sino como personas. Las cosas pasan así. Soy un afortunado.
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