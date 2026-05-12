Carlos Espí y Alberto Moleiro se ganan estar en la prelista de Luis de la Fuente
Los futbolistas de Levante y Villarreal se encuentran en la convocatoria de 55 previa al Mundial
Diez días faltan para que la Selección Española cierre su lista de convocados para el Mundial. Luis de la Fuente empieza a confeccionar a la plantilla que destinará sus esfuerzos en bordar la segunda estrella para España y, a la espera de los 26 elegidos, el seleccionador ya ha enviado a la FIFA una nómina de 55 jugadores. No irán todos, pero entrar en el primer corte es un premio para muchos.
Es el caso de Alberto Moleiro y, sobre todo, de Carlos Espí, nombre adelantado por Onda Cero Valencia y confirmado por Superdeporte. El delantero de Tavernes de la Valldigna ha pasado del ostracismo a codearse con los mejores futbolistas del panorama nacional gracias a una irrupción que ha retumbado en las profundidades de la Primera División. Sus 9 goles han disparado su cotización y sus características no han pasado desapercibidas, donde sus 194 centímetros de altura, imponente físico e instinto goleador lo han llevado al estrellato de la élite del fútbol español.
Moleiro, a su vez, se ha ganado a pulso su presencia en la lista, ya que sus individualizados por la banda izquierda de La Cerámica le han llevado a ser desequilibrante y a sumar 10 tantos sobre los que el Villarreal ha construido una sólida clasificación para la Champions. A la espera de la lista definitiva, los dos generan orgullo y una felicidad inmensa en sus respectivas aficiones y entornos, mientras que la prelista cuenta con una nutrida representación de futbolistas valencianos: Carlos Soler, Mosquera, Grimaldo, Ferran Torres y Fornals, además del ‘19’ del Levante.
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