¡Ya hay once titular para el Celta - Levante UD por la permanencia en LaLiga!

El Levante UD ya tiene definido su once titular para el exigente duelo de esta tarde frente al RC Celta de Vigo en Balaídos. El conjunto dirigido por Luís Castro afronta una auténtica final por la permanencia y apuesta por un equipo competitivo, equilibrado y con varias piezas clave recuperadas para intentar sorprender a domicilio.

En portería estará el experimentado Mathew Ryan, respaldado por una línea defensiva formada por Toljan, Dela, Matías Moreno y Pampín. En la sala de máquinas, el Levante buscará intensidad y control con Olasagasti, Pablo Martínez y Kervin Arriaga, futbolista fundamental por su despliegue físico y capacidad para sostener al equipo en los momentos de máxima presión.

La parcela ofensiva será para Víctor García, Carlos Espí y el joven Kareem Tunde, una apuesta por la velocidad y el desborde para castigar los espacios de un Celta que llega lanzado en su pelea por Europa.

Además, Pablo Martínez ejercerá como capitán en un encuentro marcado por la necesidad granota de sumar fuera de casa.

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El once titular del Levante es: Ryan; M. Moreno, Dela, Pampín; Olasagasti, Pablo Martínez, Arriaga; Víctor García, Carlos Espí, Toljan y K. Tunde.