"Este equipo no merece descender"

Aún no hay nada

No hace falta convencerlos. Es importante llegar en la 38 fuera. Faltan muchos partidos esta jornada, estamos fuera por momentos. Si pensamos que estamos fuera, vamos a morir. Hay que estar fuera en la 38. Si hubiéramos tenido esa sensación hubiéramos muerto antes. El equipo iba a morir para el escudo. No puedes prometer ganar, pero sí morir por el escudo.