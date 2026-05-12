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"Este equipo no merece descender"

El técnico portugués analiza los tres puntos conseguidos en Balaídos

Castro, en la banda técnica de Balaídos.

Castro, en la banda técnica de Balaídos. / LALIGA

Rafa Esteve

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