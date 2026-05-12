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"Este equipo no merece descender"
El técnico portugués analiza los tres puntos conseguidos en Balaídos
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro.
Creer en la permanencia
No. Creo igual. Creo desde el primer día que vine. Si no, no vendría. Estoy al mismo nivel de creer.
Afición
Es imposible hacer más. Incluso perdiendo sentimos que están con nosotros. Han estado con el equipo. No hay nada que pueda decir para hacer más.
Brugué
Brugué merece todo, tiene una mentalidad increíble. Trabaja como una bestia y da todo por el equipo. Lo merecía tras el calvario de la lesión. Estás mentalmente más débil. Lo merece mucho.
Disparos desde lejos
Sabíamos que era posible hundir al Celta. Sabíamos que podíamos hacerles daño dede fuera. No hablé con Dela ni Arriaga. Era una de las cosas que podíamos hacer hoy y eso podemos hacer hoy.
Aún no hay nada
No hace falta convencerlos. Es importante llegar en la 38 fuera. Faltan muchos partidos esta jornada, estamos fuera por momentos. Si pensamos que estamos fuera, vamos a morir. Hay que estar fuera en la 38. Si hubiéramos tenido esa sensación hubiéramos muerto antes. El equipo iba a morir para el escudo. No puedes prometer ganar, pero sí morir por el escudo.
Equipo que cree
Ellos saben que pueden pasar cosas malas en los partidos, pero si sabemos el plan y los puntos fuertes y débiles, dando el máximo, todo puede pasar. Es donde más veces pueden ganar los pequeños a los grandes. Si crees y tienes la mente fría pueden pasar cosas como hoy: ir dos veces perdiendo y ganar.
29 puntos desde Navidad y equipo que no merece descender
Este equipo no merece descender. Pelea por todo y tiene calidad. El mundo del fútbol nos ve y creen que nos tienen que pasar cosas buenas. Era importante ganar fuera, pero esto no ha terminado. El campeonato es competitivo y todos están haciendo puntos. Ahora, a por el próximo.
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