El Levante hace un llamamiento su afición: ¡Granotes, este domingo te esperamos de blaugrana!
El club granota llama a la afición a teñir de blaugrana el Ciutat de Valencia para animar al equipo en el crucial partido por la salvación
El Ciutat de Valencia se prepara desde ya para acoger uno de los partidos más importantes de la temporada. El domingo se enfrentan el Levante UD y el RCD Mallorca en un duelo vital por lograr la salvación.
Desde dentro del club son conocedores de la importancia que está teniendo la afición en esta buena racha del conjunto granota y no han dudado en hacer un llamamiento para que el Ciutat sea una caldera desde el minuto 1. Bajo el lema: "¡Granotes, este domingo te esperamos de blaugrana!", el club insta a su afición a crear una marea azul y grana para el duelo ante el Mallorca.
La afición no falla
Tras la épica remontada del Levante al Celta de Vigo en Balaídos, más de un centenar de aficionados granotas se desplazaron al aeropuerto de Manises para recibir a sus jugadores pasadas la 00:35.
Poco importaron las horas o que fuese entre semana, la afición no pudo contener su euforia y recibió a sus jugadores entre cánticos y con la gran esperanza de conseguir una salvación que cada vez parece estar más cerca.
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