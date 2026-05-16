En Directo
"El factor mental no es una cuestión en este equipo"
El técnico portugués asegura que el partido contra el Mallorca "es importante, pero no más que los anteriores" y no duda de las capacidades del Levante: "No pienso que vayamos a caer"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Mallorca.
Kareem y dos cambios al descanso
Tenemos cinco cambios. Es un cambio normal y no es el primero que sale a los 45 y no sé si será el último.
Grito de guerra al Ciutat
No necesito decir nada. Ellos van a estar como siempre han estado. No voy a cambiar nada porque sé que van a estar al cien por cien. Ya están tan dentro de nosotros. Sé que lo que va a pasar y cómo van a estar ya es muy bueno para nosotros.
Partido a vida o muerte
No sé si es. Puede ser que si un equipo si pierde se queda en LaLiga. Si vamos por ahí... No sé qué va a pasar. Vamos a jugar para ganar pero no sé si si ganas te quedas y si no ganas no te quedas. No consigo adivinar. Cuanto más cerca estás del final tienes menos margen. Es un partido muy importante.
Mallorca e individualidades
El colectivo es el más importante. Los jugadores de los que hablas solo hacen las cosas bien si los otros le ayudan. Si consigues controlar el objetivo, tendrán dificultades. Tienen buenos jugadores y calidad individual, pero nosotros no tenemos jugadores malos. Sería imposible hacer lo que hacemos con estos jugadores. Ellos tienen jugadores importantes, pero también podemos marcar la diferencia.
Goles encajados en los primeros minutos
Hay partidos y partidos. Tienen 90 minutos. No es posible estar los 90 por arriba, es muy difícil. Lo importante es tener momentos más buenos que malos.
Bases sobre las que creer
Conozco los jugadores que tenemos.
Recta final de la temporada
No pienso que vamos a caer. No pienso en eso.
Equipo juega mejor con presión
Es un equipo que está bien. No es presión. El equipo está bien, juega bien y ganan. Hemos continuado trabajando y peleando todos los partidos.
Morales y su despedida
No he hablado con Morales sobre eso. No sé si es su último partido. Hay jugadores que con contrato o sin contrato que no saben si es su último partido.
- El Valencia CF no está salvado. ¡Las opciones de posible descenso a Segunda!
- Juan Roig: 'Ha sido impresionante, estoy feliz por la afición, sólo falta que compremos todos en Mercadona
- Baja importantísima en la Real Sociedad contra el Valencia CF en la jornada 37
- El Valencia Basket ofrece viaje, hotel y entradas a sus aficionados para la Final Four de Atenas
- Carlos Corberán: 'No me siento salvado porque es imposible que ningún equipo de abajo se pueda dar por salvado
- Gayà y Renzo, adiós a la temporada con el Valencia CF
- Las notas (bajas) de los jugadores del Valencia CF en el empate contra el Rayo Vallecano
- El mensaje de Isaac Nogués a la afición del Panathinaikos