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Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Mallorca

El técnico portugués ya tiene definida la alineación con la que intentar dar un paso de gigante hacia la permanencia

La rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Mallorca.

La rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Mallorca.

Redacción SD

València

El Levante recibe al Mallorca en una auténtica final por la salvación. Quien gane, dará un paso de gigante hacia la salvación. Quien pierda, tendrá pie y medio en Segunda. Así de exigente se prevé el duelo en el que Luís Castro ya tiene un once definido. Las novedades son Iván Romero, Iker Losada y Manu Sánchez.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Kervin Arriaga, Olasagasti; Iker Losada, Carlos Espí, Iván Romero.

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