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"El mayor error de la temporada sería pensar que la permanencia está hecha"
"Esto acaba en la 38 y no ha terminado", aseguró Castro en rueda de prensa, quien rebaja la euforia a pesar de la apoteósica victoria contra el Mallorca
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro.
Transmitir normalidad en los partido
Ni puedes hacer mucha presión ni bajarla porque si es muy baja te relajas y es un problema. El fútbol es bonito y hay que tener consciencia de que cada partido es importante. Contra Oviedo en casa la gente decía que si perdíamos moríamos. No es por ahí. Cada partido tiene una cosa diferente. Tienes que mirar cómo están.
Paciencia tras la victoria
Cuando ganamos tienen 24 horas para disfrutar. Después, tocará trabajar. Han estado siempre al cien por cien. No es necesario decir que no ha terminado. Hay que terminar el trabajo. No puedes pensar que estamos fuera del descenso. Esto acaba en la 38 y esto no ha terminado.
Estado de la enfermería
Es difícil para Víctor y Carlos estar en Sevilla. Carlos más.
Toljan y estado del equipo
Tuvo un dolor y el médico iba a mirar. Entramos en nuestro horario de calentamiento. No ha habido charla diferente.
Orgullo de equipo
El mayor error de la temporada es pensar que está hecho. Es un equipo que da todo y yo prometí que iban a dar todo. Quien no da todo no juega. Siendo aficionado, tu aficionado puede ganar o perder, pero si da todo y muere por el escudo tiene que estar contento.
No ha parado de creer el equipo en la salvación
Está cerca, pero si piensas que está hecho, puedes morir. Tenemos que trabajar muy bien. El partido no va a ser fácil. Del pasado no podemos vivir. Hay que mirar lo que viene ahora.
Equipo sólido
No voy a hablar de antes. Tengo que decir lo que pasa ahora. El equipo sabe cómo está y qué hacer en cada momento. Si no tienes corazón es imposible ganar los partidos. Defienden y atacan juntos.
Nacho Pérez
Muy buen partido. Ellos intentan hacer a Muriqi con Nacho, pero, defendiendo, es uno de los mejores. Tiene que mejorar cosas en defensa y para mí ha sido bueno que pusiera a Muriqi porque lo conozco. Tenemos confianza cien por cien en Nacho. Estábamos tranquilos porque entrena muy bien. Su problema es Toljan, pero lo que ha hecho no nos sorprende.
Locura lo que ha conseguido el equipo
Estamos haciendo buen trabajo. Era importante ganar hoy, pero no está terminado. Tenemos buenos números pero si no haces el trabajo se quedará una sensación mala. Hoy no ha sido fácil. Tienen muy buenos jugadores, con calidad, que estaba empezando a crecer, pero una vez más los jugadores han estado increíbles. Las mejores oportunidades han sido nuestro. Siento un orgullo enorme por los jugadores.
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