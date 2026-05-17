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"El mayor error de la temporada sería pensar que la permanencia está hecha"

"Esto acaba en la 38 y no ha terminado", aseguró Castro en rueda de prensa, quien rebaja la euforia a pesar de la apoteósica victoria contra el Mallorca

Castro, en la banda técnica del Ciutat de València.

Castro, en la banda técnica del Ciutat de València. / F. CALABUIG

Rafa Esteve

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