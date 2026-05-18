Abierto el proceso para viajar a La Cartuja con el Levante UD

La afición del Levante UD ya sabe qué tendrá que hacer para apoyar a los suyos en La Cartuja en el último empujón para conseguir la permanencia en Primera División. El equipo de Luis Castro está a un solo punto de salvarse y tendrá que lograrlo contra el Real Betis en una última jornada cargada de tensión. Para ello buscará contar con sus aficionados, que ya saben por un comunicado como pueden optar a viaje más entrada.

Comunicado íntegro

El Levante UD está trabajando en la organización del viaje a Sevilla para que los aficionados puedan asistir al encuentro entre el Real Betis y el Levante UD correspondiente a la Jornada 38 de la Liga EA Sport. A pesar de todas las facilidades ofrecidas por el Real Betis, las entradas son limitadas, y para evitar cualquier molestia a sus seguidores, el club plantea un cuestionario que deben rellenar aquellos que estén interesados en comprar una entrada y hacer el desplazamiento.

Todos aquellos interesados en viajar a Sevilla este fin de semana deben rellenar el cuestionario que aparece al final de esta noticia. En caso de que la demanda de entradas supere la oferta disponible, se priorizará a los abonados que más hayan viajado con el equipo fuera de casa a lo largo de la temporada. Cada abonado podrá solicitar un máximo de 2 entradas + desplazamiento.

Valencia VLC SPD fútbol partido de Liga EASPORTS entre el Levante UD y el Real Mallorca / Francisco Calabuig / LEV

El cuestionario se cierra mañana

El cuestionario se cierra mañana martes, 19 de mayo, a las 10 horas. A lo largo de mañana martes, el club se pondrá en contacto con los abonados seleccionados para notificarles que disponen de la/s entrada/s más el desplazamiento elegido (que deberán abonar en el plazo y forma indicados en el mismo mail). En caso de no hacerlo dentro del plazo indicado, dicha/s entrada/s + desplazamiento se ofrecerá a los siguientes abonados de la lista, siguiendo el orden de prioridad establecido.

El Levante UD ofrece a sus seguidores varias opciones.

El Levante UD financia parte del coste total de los viajes para que el traslado resulte lo más accesible posible para los seguidores granotes. El club se encuentra trabajando intensamente en toda la logística para que pueda asistir el mayor número de personas. Para poder dimensionar y asegurar la viabilidad de cada una de las opciones, es imprescindible conocer con antelación el número exacto de personas interesadas en cada modalidad.

La adquisición de las entradas (que para este partido serán físicas) quedará vinculada a la contratación y el pago del desplazamiento. Asimismo, se comunica que las solicitudes de entradas sueltas (sin desplazamiento incluido) se distribuirán una vez que la operativa general de los viajes organizados esté completamente cerrada. Lógicamente, la adquisición de las entradas quedará vinculada a la contratación y el pago del desplazamiento.

A continuación, se detallan las opciones disponibles, sus precios y los horarios previstos:

Opción 1: Tren AVE

Precio total: 210 euros (incluye entrada en grada visitante de 30 euros + tren AVE de ida y vuelta de 180 euros).

210 euros (incluye entrada en grada visitante de 30 euros + tren AVE de ida y vuelta de 180 euros). Horario de ida: Salida desde la Estación de Joaquín Sorolla el sábado 23 de mayo a las 9:15 horas, con llegada prevista a la Estación de Santa Justa en Sevilla a las 13:35 horas. (Los aficionados se quedarán en el centro y deberán acudir por sus propios medios al partido).

Salida desde la Estación de Joaquín Sorolla el sábado 23 de mayo a las 9:15 horas, con llegada prevista a la Estación de Santa Justa en Sevilla a las 13:35 horas. (Los aficionados se quedarán en el centro y deberán acudir por sus propios medios al partido). Horario de vuelta: Salida desde Sevilla el domingo 24 de mayo a las 00:30 horas (madrugada del sábado al domingo, tras el partido). La conexión entre el estadio de La Cartuja y Santa Justa correrá a cargo del club.

Opción 2: Autobús

Precio total: 75 euros (incluye entrada en grada visitante de 30 euros + autobús de ida y vuelta de 45 euros).

75 euros (incluye entrada en grada visitante de 30 euros + autobús de ida y vuelta de 45 euros). Horario de ida: Salida desde el Estadio Ciutat de València el sábado 23 de mayo a las 6:45 horas. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 8 horas y media. Llegada a determinar, lo más próximo al centro de Sevilla.

Salida desde el Estadio Ciutat de València el sábado 23 de mayo a las 6:45 horas. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 8 horas y media. Llegada a determinar, lo más próximo al centro de Sevilla. Horario de vuelta: Salida desde el Estadio de La Cartuja de Sevilla una vez finalizado el encuentro. (Informaremos del punto de encuentro con la compra del billete).

El club informará de forma puntual en esta web, la oficial del club, de todas las novedades que se vayan produciendo. Levante UD ha buscado el criterio más justo para que los abonados puedan contar con una entrada e incluso va más allá y ha facilitado la forma de llegar a Sevilla siempre que sea posible.

Respecto a la posibilidad de instalar pantallas en el Ciutat de València para poder ver el encuentro, el club recuerda que la normativa no lo permite.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sabe el club que somos una unidad familiar?

Efectivamente cada abonado podrá solicitar hasta 2 entradas. Si el abonado/a ha sido seleccionado para poder contar con sus entradas, será él quién teniendo toda la información decidirá si viaja o no. El club dará un tiempo determinado para comprar la entrada y el desplazamiento en el que caso de que no se haga en tiempo y forma pasará a la siguiente persona del listado.

¿Cuándo sabremos exactamente si estamos seleccionados?

A lo largo de mañana martes el Levante UD enviará un correo con el enlace de pago del transporte según lo que hayan escogido y toda la inforamción de recogida de entradas y documentación del viaje, dado que en este partido deberán recogerse de forma presencial.

¿Qué pasa si ya he reservado por mi cuenta y solo necesito entrada?

Rellena el formulario indicando la opción que prefieres y con todo lo que haya nos pondremos en contacto contigo.

¿El pago se hará online o tendré que ir físicamente a las taquillas del Ciutat? ¿Las entradas son físicas o digitales?

Cada persona que compre su desplazamiento + la entrada tendrá que recogerla después junto a la documentación del viaje en el punto indicado en el correo que enviará el club.

Cualquier consulta pueden mandar un mail a ticketing@levanteud.es