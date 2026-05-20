Carlos Espí rompe récords en LaLiga camino a la salvación del Levante UD

Los goles de Carlos Espí en la recta final de la temporada 26/27 están a punto de convertirse en una de las páginas más bonitas de la historia reciente del Levante UD. Se certifique o no permanencia en primera división este sábado en La Cartuja, los 9 goles del joven delantero granota en las últimas 12 jornadas del campeonato siempre quedarán en la retina del Ciutat de València. Por ilusión y sobre todo por orgullo. El 'gigante' de Tavernes de la Valldigna ha tirado todas las puertas habidas y por haber en los últimos meses para erigirse a base de fe y goles en el gran líder de la salvación.

Su rebeldía contra las adversidades ha enseñado el camino en Orriols cuando todo parecía perdido. El canterano podía haberse marchado en el mercado de invierno ante la falta de oportunidades, sin embargo decidió quedarse para rebelarse primero contra sus suplencias y después contra el descenso a segunda. El resultado es un delantero total que ha conquistado el corazón del levantinismo, que está a noventa minutos de salvar al club de su vida y que encima se ha hecho un hueco a nivel individual en la prelista del Mundial de Luis de la Fuente a ritmo de récord.

Espí en una de las razones que explican la reacción del Levante en los últimos tres meses de campeonato. Sus dos goles al Alavés (2-0) en el Ciutat en la jornada 26 fueron la luz que alumbró a un Levante oscuro y apagado después de cuatro derrotas consecutivas contra Athletic, Valencia, Villarreal y Barcelona. Aquella noche fue el principio de una gesta al que solo le falta el capítulo final contra el Betis. Además del doblete al Alavés (2), vio puerta contra el Girona (1), Rayo (1), Oviedo (2), Getafe (1), Villarreal (1) y Mallorca (1), Sus nueve goles en las doce últimas jornadas se traducen en ocho puntos. O lo que es lo mismo, sin los goles de Espí el equipo de Luís Castro tendría 34 puntos y estaría matemáticamente descendido en la penúltima posición.

Carlos Espí celebra su gol contra el Real Oviedo en Orriols / Edu Ripoll

En el top de LaLiga

Su temporada es de récord. A pesar de haber participado solo en 24 partidos, Espí es con 10 tantos el máximo goleador del Levante por delante de los 7 de Iván Romero. Aunque apenas jugó en la primera vuelta, llega a la última jornada en el top-20 de máximos realizadores de LaLiga con 10 goles como Hugo Duro, Moleiro, André Silva, Gerard Moreno, De Frutos y Akor Adams. A falta del Betis-Levante, es el quinto máximo goleador nacional solo por detrás de Lamine Yamal (16), Oyarzabal (15), Borja Iglesias (14) y Toni Martínez (13).

DATOS LALIGA CARLOS ESPÍ / LALIGA

Para impresionantes los diez goles de Espí en 2026 (también marcó en Sevilla en la jornada 18) respecto a los máximos goleadores del campeonato. El levantinista es el quinto máximo goleador de LaLiga en 2026 solo por detrás de Muriqi (13), Budimir (11), Vinicius (11) y Toni Martínez (11). El granota empata a diez goles en 2026 con Oyarzabal (10) y está por encima de otros killers como Lamine Yamal (9), Sorloth (9), Mikautadze (9), Borja Iglesias (9), Boyé (8) o Akor Adams (7) entre otros. Otro dato para entender la dimensión de Espí en la segunda vuelta. El máximo goleador del campeonato Kylian Mbappé con 24 tantos solo lleva 6 en 2026.

DATOS LALIGA CARLOS ESPÍ / LALIGA

Además, tiene un estadística que solo mejoran cuatro jugadores de Barça y Madrid, según datos oficiales de LaLiga. Espí es el cuarto mejor realizador de LaLiga en goles por partidos (0,67) solo por detrás de Mbappé (0,83), Rapinha (0,82), Ferran Torres (0,72) y Lewandowski (0,70). Un dato que está a punto de valer una salvación. No todos son goles, Espí es el mejor del Levante en duelos ganados por partido (3) por delante de Arriga (2,5) y eso es vida para un equipo.

Noticias relacionadas

DATOS LALIGA CARLOS ESPÍ / LALIGA

Premiado

Pablo Campos y Carlos Espí recibieron el Premio Augusto Martínez García “Los valores del deporte”. Los jugadores del Levante UD recibieron este reconocimiento en la gala organizada por la UD Paterna, en colaboración con las instituciones locales. El evento, que se celebró en el Auditorio Antonio Cabezas de Paterna, sirvió para homenajear a deportistas, clubes y profesionales vinculados al mundo del deporte por su trayectoria, esfuerzo y compromiso. En esta XI edición de los premios, Pablo Campos fue distinguido como Jugador Promesa Profesional, mientras que Carlos Espí recibió el galardón como Revelación de Primera División.