"No vamos a dejar escapar la permanencia"

Iker Losada, cuyo nivel de participación fue escaso durante los primeros meses de competición, terminará la temporada en notables condiciones: siendo importante en los planes de Luís Castro, partiendo de titular contra el Mallorca y jugando un partido trascendental contra el equipo que posee sus derechos. El gallego afronta contra el Betis una final por una permanencia que tienen a un punto de distancia, pero que están preparando a conciencia para que no se les escape. “Salimos el día del Mallorca igual que los últimos partidos y creo que este no puede ser menos. Venimos de estar muy abajo, nos daban ya por muertos y ahora que lo tenemos en la mano, no lo vamos a dejar escapar”, comentó en los medios del club.

El Levante aterriza a la última jornada en una situación que hubiera firmado sin medias tintas hace meses, cuando su destino apuntó hacia la Segunda División mientras nadie lo ponía en las quinielas de permanencia. Agarrándose al espíritu del Ciutat de València, los de Luís Castro encadenaron cinco triunfos consecutivos en casa que han disparado sus opciones de salvación y le han permitido ir a La Cartuja sin depender de otros resultados. El empate les sirve y, en caso de derrota, depende de tres resultados. Es, sin duda, el éxito de este Levante, que nunca dejó de creer independientemente de las circunstancias.

VALENCIA, 11/01/2026.- El delantero del Levante Iker Losada celebra tras marcar el 1-1 durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y RCD Espanyol celebrado este domingo en el Estadio Ciutat de València, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

"El trabajo desde que llegó el mister, la confianza, el trabajo diario en el que todos nos dejamos la vida en cada entrenamiento, al final se ve reflejado en los resultados que nos acompañan. Son tres victorias seguidas que saben a poco. Estamos felices y bastante contentos con lo que estamos haciendo. Hay que seguir con esta energía en el último partido para conseguir el objetivo", comentó un Losada que, procedente del Betis, vivirá un partido emocionante en La Cartuja. "Les tengo un cariño muy especial. Hablo muchas veces con todos, me escriben. Aún tengo el mensaje de Isco cuando meto goles que me felicita, hablo con Gio también… Son personas que admiro desde pequeño, ahora juego con ellos, trabajo todos los días para llegar a su nivel y es muy bonito el poder enfrentarme a ellos".

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Con miles de levantinistas preparando las maletas para poner rumbo a Sevilla y vivir una de las permanencias más épicas que se recuerdan en Primera División, Iker Losada les agradece el apoyo que han recibido durante toda la temporada y les reconoce, indiscutiblemente, como el jugador 12º del Levante. Han sido el motor del equipo y, si logran la salvación, será gracias al aliento de una afición que nunca dejó de creer. "Suena a tópico decir que cuando juegas en casa hay un jugador más, pero es verdad. Los últimos partidos se nos vio que, al jugar en casa, íbamos más sueltos por ese jugador que era la afición. El otro día éramos 23.000. Cuando lo dicen en el partido te quedas flipando, pero no le das la importancia que tiene hasta que sales y ves que la gente te sigue esperando para que te saques una foto o que les des simplemente la mano. Son parte fundamental y lo van a seguir siendo", dijo.