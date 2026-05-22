Alineaciones probables del Real Betis - Levante UD

El Levante viaja a Sevilla con la misión de conseguir el punto que certifique su salvación en Primera División. Los pupilos de Luís Castro, por mucho que lo tengan de cara, irán con todo a por la victoria. Sin especular y como si tuvieran la obligación de sumar de tres para estar un año más en la élite del fútbol español.

Pese a ello, no se antoja una batalla de poder a poder al medirse a un Betis que está con la tranquilidad de haber hecho los deberes hace apenas 10 días. Su victoria contra el Elche, acompañada de un triunfo del Levante en el campo del Celta que le puso en bandeja su clasificación para la Champions, le permite disfrutar del último partido sin presión, motivo por el que se prevén rotaciones en el equipo verdiblanco.

Luís Castro, a su vez, irá con todo en su alineación. Mientras Manuel Pellegrini tiene previsto alinear a Isco y Adrián San Miguel, a la vez que no se guardará cartas como la de Antony o Abde, el técnico portugués mantendrá un once de gala con la duda de si Toljan se recupera a tiempo de sus molestias físicas. Por lo demás, no se esperan demasiados movimientos.

ALINEACIONES PROBABLES

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Kervin Arriaga, Pablo Martínez, Olasagasti; Iván Romero, Carlos Espí, Iker Losada.

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REAL BETIS: Adrián San Miguel; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Fidalgo, Deossa, Isco; Riquelme, Cucho, Antony.