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DIRECTO | Rueda de prensa de Luís Castro previa al partido contra el Betis
El técnico portugués comparece en sala de prensa antes de afrontar el partido que puede sellar la permanencia del Levante
Trabajo psicológico
Normal. Ellos saben que tienes que hacer tu trabajo. Han trabajado mucho para llegar a la última jornada dependiendo de ellos. Jugaremos para rematar el objetivo, no miraremos combinaciones. No pierdo tiempo con lo que no controlo. Es un equipo que no pierde en su casa desde 2025.
Enfermería
Víctor no va a estar, Toljan es posible.
Arranca la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Betis.
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