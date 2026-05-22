"El equipo ha trabajado mucho para llegar a la última jornada dependiendo de ellos mismos"
Luís Castro pone en valor el esfuerzo de la plantilla pero no quiere relajaciones pese a que el Levante necesite un punto para certificar la salvación: "Igual que nos daban por muertos y no lo estábamos, no podemos dar por hecho el objetivo"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Betis.
Nervios
No tengo muchos nervios ni me estreso por los partidos. Trabajo al máximo y damos la mejor información posible. El día que duermo mejor es el día antes de partido. Antes, tengo mucho trabajo. Ya tengo toda la información necesaria. Si estoy nervioso perderé concentración. No estaré listo para hacer cambios, pasarle información a los jugadores. Si das el máximo puedes estar tranquilo. Los otros también juegan.
Nacho Pérez
Vamos a ver.
Mensaje para los que creen que ya está hecho
Tenemos que estar alerta. Igual que nos daban por muertos y no lo estábamos, no podemos darlo por hecho. Una de las cosas que no estaba hecho era el descenso. Si los puntos son posibles para descender, tienes que dar el máximo.
Disfrutar el camino
Soy un afortunado porque me pagan por hacer lo que más me gusta. Cuando trabajaba en la escuela por la noche me iba a trabajar. Entrenaba por hobbie. Ahora en el club hay personas de mucha calidad que nos tratan bien. Jugadores y afición dan la vida por ti y por el club. Tenemos que conseguir el objetivo para disfrutarlo al cien por cien.
Betis y posibles rotaciones
Es normal porque Betis ha cambiado muchas veces jugadores por jugar Europa. Han logrado un objetivo que no es fácil. Para jugar Europa y liga... Tiene una plantilla muy buena y que no va a perder mucha calidad.
Plantilla convocada para Sevilla
Brugui no va a jugar. En este momento está sancionado, así que con eso me quedo. La convocatoria va a ser con toda la plantilla.
Escenario soñado
Es el escenario que queríamos, depender de nosotros y hacer el objetivo. No miro lo que pasa en otros sitios. Dependo de otros sitios. Llegar con la posibilidad de hacer el trabajo. Eran pocos los que acreditaban que llegaríamos ahí y ahora hay que darlo todo para ganar el partido.
Trabajo psicológico
Normal. Ellos saben que tienes que hacer tu trabajo. Han trabajado mucho para llegar a la última jornada dependiendo de ellos. Jugaremos para rematar el objetivo, no miraremos combinaciones. No pierdo tiempo con lo que no controlo. Es un equipo que no pierde en su casa desde 2025.
Enfermería
Víctor no va a estar, Toljan es posible.
