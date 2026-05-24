La hazaña del Levante de Luís Castro entra de lleno en la eternidad granota

El Levante nunca entendió de categorías. Su grandeza siempre ha sido idéntica independiente de la división en la que ha militado, pero su permanencia en Primera hace justicia con su espíritu luchador, fe inquebrantable y orgullo incalculable e intacto tanto en la victoria como en la derrota. No ha sido un camino sencillo hasta llegar a la cima de la salvación. Por momentos, pareció inalcanzable, pero la heroica remontada de los pupilos dirigidos por Luís Castro hacia la salvación se escribe con letras de oro en la historia del club granota.

El técnico portugués aterrizó en un mes de diciembre donde el frío y el temor a un nuevo descenso azotó las profundidades del coliseo de Orriols, y reventó cualquier pronóstico, todos jugando en su contra. A seis puntos de la salvación, y con solo diez unidades en su bolsillo después de 17 jornadas disputadas, Luís Castro, desconocido para el panorama del fútbol español, pero con un carácter sereno y calmado que le ha llevado a no vivir una montaña rusa durante el cúmulo de emociones que ha vivido durante su trayecto, levantó a una plantilla cabizbaja, recuperó para la causa a futbolistas que terminaron siendo determinantes, tuvo personalidad en la toma de decisiones y potenció uno de los estamentos que, pese a ser uno de los puntos a presumir del levantinismo, apenas estaba siendo explotado: la cantera, con Carlos Espí como máximo exponente.

Si Castro es uno de los máximos culpables de la hazaña granota, el ‘19’ ha derribado la puerta con sus 11 goles. Marcó su primero ante el Sevilla, en el primer partido de Luís en el banquillo del Levante y, desde entonces, su crecimiento se ha disparado a tales niveles que se ha colado, con total merecimiento, en la prelista de Luis de la Fuente. Sin embargo, todos han elevado su rendimiento, a pesar de que el entrenador nacido en Moreira de Cónegos no ha dado con la tecla con Etta Eyong y Carlos Álvarez.

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Equipo imparable

Kervin Arriaga, Jon Ander Olasagasti, Matías Moreno, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Oriol Rey, Dela… Jugadores firmados y confeccionados, mediante el límite salarial más bajo de LaLiga, en una plantilla formada por dos arquitectos que han respondido de manera sobresaliente a la apuesta que hizo el club por ambos hace un año: Héctor Rodas y Jose Gila. Se la jugaron firmando a Luís Castro en diciembre y han convertido su incorporación en una de las envidias de la temporada al adquirir los servicios de un entrenador cuya riqueza táctica es incuestionable, dando estabilidad a un proyecto con hambre de seguir dando pasos hacia adelante tras renovar automática hasta 2028.