Orriols, pendiente de la convocatoria de Luis de la Fuente por Carlos Espí

España activa la cuenta atrás ansiosa de saber quiénes serán los 26 futbolistas que representarán a su país en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Muchos nombres ha sonado durante las últimas semanas, otros tantos se han caído de la carrera por estar en el campeonato internacional, pero Luis de la Fuente ya tiene en su poder la convocatoria que buscará la segunda estrella.

Sin embargo, el seleccionador dejó una última incógnita asegurando que habrá alguna sorpresa en la lista. El foco, y con razón, apunta a Pubill, cuya primera temporada en la élite ejerciendo como central está a la altura de la de los mejores futbolistas del mundo.

Noticias relacionadas

Carlos Espí celebra su gol contra el Mallorca en el Ciutat / Francisco Calabuig

Pese a ello, Orriols está muy pendiente de uno de los principales artífices de la permanencia del Levante. Carlos Espí, después de una segunda vuelta escandalosa con 11 goles en un total de 1339 minutos, se coló en la lista de Luís de la Fuente con total merecimiento y gracias a unas aportaciones que le han permitido al Levante jugar una temporada más en Primera División.