La tremenda falta de respeto de LaLiga con Luís Castro y el Levante UD

LaLiga anunció a través de sus canales de comunicación los tres entrenadores que opositan al galardón de mejor entrenador de la temporada y el levantinismo quedó indignado al no figurar Luís Castro entre los candidatos. Hansi Flick (FC Barcelona), Marcelino García Toral (Villarreal CF) y José Bordalás son los tres candidatos a la insignia después de hacer campeón al Barça, dejar tercero al Submarino Amarillo y conseguir una histórica clasificación para la Conference League. Sin embargo, indigna que el entrenador que ha obrado un auténtico milagro para conseguir la permanencia no tenga reconocimiento por parte de la competición a la que aterrizó hace medio año y donde se ha convertido en tendencia. Esta 'injusticia' llega dos días después de que Luís Castro en sala de prensa analizase los aspectos que debería mejorar LaLiga.

Las palabras de Castro

"El Betis ha venido con el mejor equipo y debería ser lo normal en todos los partidos. Estoy de acuerdo con ello. Incluso jugadores que tienen Mundial han sido titulares. Pienso que LaLiga es muy muy fuerte. Pienso que el producto es muy fuerte pero tenemos que cambiar algunas cosas. La final de la Copa no puede jugarse antes de que acabe el campeonato. Había un equipo que venía ganando todos los partidos y... El final del campeonato no puedes hacer partidos tan cerca. El Barcelona gana el campeonato y tiene un partido tres días después. Es normal que celebren. Si celebro el título, no puedo decirle a los jugadores que no pueden festejar. Pienso que tenemos el campeonato con más calidad del mundo, pero hay cosas que cambiar. Yo no voy a hablar de otros partidos, pienso que el Betis ha hecho bien jugando con todo, pero es la organización la que tiene que evitar ciertas cosas que han pasado. LaLiga me ha acogido genial, para mí es un orgullo formar parte de una competición que seguía desde pequeño, pero hay que cambiar algunas cosas", aseguró.