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Dani Parejo se despide del Villarreal con una emotiva carta

"Me voy con el corazón lleno y con la sensación de haber vivido una etapa que siempre merecerá la pena recordar", aseguró el centrocampista

Despedida de Dani Parejo.

Despedida de Dani Parejo.

SD

Hugo Ferrer

València

Parejo puso fin a una etapa de seis temporadas en el conjunto castellonense, un periodo que definió como “maravilloso” tanto a nivel deportivo como personal. “He pasado seis años maravillosos de mi vida, he vivido aquí el ciclo más exitoso del club”, afirmó el jugador, quien quiso agradecer al Villarreal y a todas las personas del entorno de la entidad el trato recibido durante estos años.

Parejo en un partido con la elástica amarilla

Parejo en un partido con la elástica amarilla / RRSS Villarreal CF

Además, destacó que siempre se sintió valorado dentro del equipo y recordó el compromiso que ha mantenido con el club desde su llegada. “Me he dejado todo por el club, pero el fútbol es así, hay que aceptarlo. Me voy contento y satisfecho”, señaló.

COMUNICADO OFICIAL DE DANI PAREJO

Llegué a este club en 2020 y no imaginaba todo lo que iba a vivir aquí. Han sido 270 partidos, noches que nunca podré olvidar, momentos difíciles que también me hicieron crecer y una Europa League que siempre nos va a unir. Con los años aprendí a valorar todavía más lo que significa defender esta camiseta. La exigencia de cada día, el cariño de una afición que siempre empuja y el orgullo de pertenecer a un club que ha demostrado lo lejos que puede llegar. Haber llevado el brazalete también ha sido especial para mí, siempre con el respeto, compromiso y responsabilidad que merece, en las buenas y en las malas.

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Gracias, de verdad, por abrirme las puertas y por dejarme formar parte de vuestra historia. Gracias a mis compañeros, entrenadores, Presidente, trabajadores del club y a vosotros, groguets, que me habéis dado tanto cariño y confianza desde el primer día. Gracias a todos por acompañarme, por empujarme y por hacerme sentir uno más en cada paso de este camino. Me voy con el corazón lleno y con la sensación de haber vivido una etapa que siempre merecerá la pena recordar. Gràcies de tot cor. Endavant Villarreal.

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