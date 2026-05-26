Dani Parejo se despide del Villarreal con una emotiva carta

Parejo puso fin a una etapa de seis temporadas en el conjunto castellonense, un periodo que definió como “maravilloso” tanto a nivel deportivo como personal. “He pasado seis años maravillosos de mi vida, he vivido aquí el ciclo más exitoso del club”, afirmó el jugador, quien quiso agradecer al Villarreal y a todas las personas del entorno de la entidad el trato recibido durante estos años.

Parejo en un partido con la elástica amarilla / RRSS Villarreal CF

Además, destacó que siempre se sintió valorado dentro del equipo y recordó el compromiso que ha mantenido con el club desde su llegada. “Me he dejado todo por el club, pero el fútbol es así, hay que aceptarlo. Me voy contento y satisfecho”, señaló.

COMUNICADO OFICIAL DE DANI PAREJO

Llegué a este club en 2020 y no imaginaba todo lo que iba a vivir aquí. Han sido 270 partidos, noches que nunca podré olvidar, momentos difíciles que también me hicieron crecer y una Europa League que siempre nos va a unir. Con los años aprendí a valorar todavía más lo que significa defender esta camiseta. La exigencia de cada día, el cariño de una afición que siempre empuja y el orgullo de pertenecer a un club que ha demostrado lo lejos que puede llegar. Haber llevado el brazalete también ha sido especial para mí, siempre con el respeto, compromiso y responsabilidad que merece, en las buenas y en las malas.

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Gracias, de verdad, por abrirme las puertas y por dejarme formar parte de vuestra historia. Gracias a mis compañeros, entrenadores, Presidente, trabajadores del club y a vosotros, groguets, que me habéis dado tanto cariño y confianza desde el primer día. Gracias a todos por acompañarme, por empujarme y por hacerme sentir uno más en cada paso de este camino. Me voy con el corazón lleno y con la sensación de haber vivido una etapa que siempre merecerá la pena recordar. Gràcies de tot cor. Endavant Villarreal.