El fútbol da la razón a Luís Castro... y deja retratado al Nantes de Waldemar Kita

El artífice de la histórica permanencia del Levante en Primera División tiene nombre y apellidos: Luís Manuel Ferreira de Castro. 32 puntos, números de competición europea, para obrar lo que el fútbol español cataloga como un auténtico milagro. Costó muchísimo trabajo y se edificó a base de constancia, sacrificio y fe, pero la institución granota, gracias al empeño de unos jugadores y un entrenador que nunca dejaron de creer en sus posibilidades, volverá a militar en el escenario que le corresponde.

La hazaña lograda por el portugués queda registrada en la enciclopedia de sucesos memorables de LALIGA. Fue el motivo por el que su identidad y su discurso arrastró a miles de fieles no solo procedentes de Orriols, sino también de un fútbol español que siguió con admiración la remontada del Levante hacia la salvación. Tal fue su impacto, que hasta los seguidores del Nantes, club que le destituyó en el mes de diciembre, se tiraron de los pelos al ver cómo su equipo bajaba escalones hacia la Ligue 2 mientras el Levante iniciaba un camino triunfante hasta tocar la cima de la permanencia.

No obstante, Waldemar Kita, presidente de Les Canaris, se resignó a aceptar la realidad y cargó duramente hacia Luís Castro: "El mayor error que he cometido fue el fichaje de Luís Castro. Hablamos mucho y yo debería haber estado más atento. Este entrenador va a descender a dos clubes en el mismo año. No debí contratar un técnico sin experiencia. Nunca habíamos fichado a un entrenador que viniera de Segunda. Este tipo está fuera de lugar, es un formador. No puede triunfar. Hoy levanto la voz en el club y todo el mundo me dice que tengo razón. Después de los amistosos, ya dije que había que echarlo", aseguró hace un mes en Eurosport.

Sus declaraciones no solo han tenido un efecto demoledor, sino que, según pudo saber Superdeporte, le salieron caras al dirigente francés. Servicios jurídicos relacionados con Luís Castro obligaron a Waldemar Kita a rectificar y a pedir disculpas públicas por deshonrar y difamar su imagen. De lo contrario, habría repesalias. Impuesto por el entorno del entrenador portugués, el Nantes emitió un comunicado firmado por su máximo dirigente, aunque no salió por voluntad propia.

De hecho, rabioso por la circunstancia, redactó que le deseaba "mucho éxito al prestigioso club Levante" con ánimo de desprestigiarlo. Pese a ello, su vilipendio tuvo un efecto desastroso: Nantes, triturando durante su travesía por el desierto a 4 entrenadores, cayó a Ligue 2 con 23 puntos y muy alejados de las posiciones de salvación. Y el Levante, de la mano de Castro, sumó un total de 42 unidades que le permiten repetir experiencia en la categoría donde compiten los mejores.

Tras la publicación de una entrevista reciente, algunas de mis declaraciones han sido objeto de interpretaciones que no se corresponden con mi forma de pensar."

Quiero dejarlo claro: no tengo ninguna animosidad hacia Luis Castro.

Luis Castro es un hombre de fútbol y un profesional, y nunca fue mi intención denigrarlo.

Las dificultades deportivas que hemos experimentado esta temporada son colectivas y afectan a todo el club, empezando por mí mismo como presidente.

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Como aficionado al fútbol, le deseo mucho éxito al prestigioso club Levante en la recta final del campeonato.