Andrés París dejará de ser el entrenador del Levante UD Femenino a final de temporada

Es evidente que el Levante femenino no pasa por un buen momento, tras un mal inicio de campaña, la entidad granota decidió cambiar al entrenador en la jornada 11. En dicha jornada, llegaba a Orriols Andrés París con el claro objetivo de revertir la situación y lograr la permanencia.

Fueron pasando las semanas pero el club no lograba mejorar, esta mala dinámica supuso el descenso a Primera Federación a falta de 3 jornadas.

Andrés París da indicaciones a las jugadoras en un entrenamiento / Levante UD

Tras no lograr la permanencia, el primer damnificado del proyecto ha sido el entrenador, Andrés París. El Levante UD a través de un comunicado ha confirmado que separarán caminos a final de temporada.

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Los números de Andrés París

Desde su llegada al Levante en la jornada 11, el técnico originario de Ourense, ha encadenado 14 derrotas, un empate y 2 victorias.