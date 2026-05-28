José Luis Morales finaliza su etapa en el Levante UD

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD

El Levante UD y José Morales separan sus caminos tras una relación que dio comienzo en 2011 cuando el jugador se incorporó a la disciplina levantinista para formar parte del Atlético Levante UD. El “Comandante” finaliza su etapa como jugador granota convertido en leyenda después de lograr varios hitos: jugador con más encuentros disputados desde la fusión de 1939, máximo goleador del club en Primera y Segunda División y formar parte del selecto grupo de jugadores que han logrado dos ascensos a Primera División con la entidad azulgrana.

El vínculo entre el futbolista madrileño y el club de Orriols comenzó a forjarse en 2011 cuando el Levante UD se hizo con sus servicios para reforzar a su filial. José Morales llegó con las maletas cargadas de ilusión, humildad y un sueño por cumplir: vestir la camiseta del primer equipo. Paso a paso, con trabajo, esfuerzo y sacrificio, empezó a escribir una trayectoria inolvidable.

El delantero comenzó a brillar en un Atlético Levante UD con el que disputó dos promociones de ascenso, primero a Segunda División B y, después, a Segunda División. Tras su paso por el filial granota, el jugador renovó su contrato y recaló, en calidad de cedido, en la SD Eibar, donde consiguió el ascenso a la máxima categoría. Regresó a Orriols para consolidarse como uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Su entrega, compromiso y liderazgo le llevaron a defender la capitanía y a convertirse en el reflejo de los valores del club dentro y fuera de los terrenos de juego. Una vez finalizada su relación contractual con el Levante UD, defendió los colores del Villarreal CF, donde pudo debutar en competiciones europeas como la UEFA Conference League y la UEFA Europa League.

Con las botas repletas de experiencia y el compromiso y sentimiento intacto, José Morales y el Levante UD volvieron a unir sus caminos en 2024. El jugador regresó a la que siempre consideró su casa con un objetivo muy claro: devolver al equipo a la máxima categoría. El Estadio Ciutat de València volvió a vibrar con el fútbol de un Morales que se convirtió en el máximo goleador del equipo y en una pieza fundamental del inolvidable ascenso del Levante UD a Primera División. Una temporada histórica en la que, además, amplió su legado al convertirse en el jugador con más partidos disputados con el Levante UD desde la fusión de 1939 y en el máximo goleador del club en Primera y Segunda División.

El propio Morales, tras cumplir este hito, resumió mejor que nadie lo que significaba el camino que estaba recorriendo cuando reconoció en los medios del club que “el chico que llegó al filial buscando ese sueño de ser futbolista profesional lo consiguió y lo ha hecho en el club que le dio la oportunidad de conseguir todo lo que he conseguido. Es lo más bonito que me ha podido pasar”. Unas palabras cargadas de emoción que transmitían lo que significaba la entidad levantinista para él. El Levante UD se lo había dado todo y él lo daba todo por el Levante UD. Un vínculo demasiado fuerte imposible de romper. Goles, ascensos, entrega, liderazgo y un sentimiento inquebrantable por unos colores.

Después de más de una década defendiendo el escudo granota -diez temporadas con la primera plantilla y dos con el filial-, José Morales concluye su etapa como jugador levantinista con 377 encuentros disputados y 83 goles anotados con el primer equipo.

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