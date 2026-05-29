Carlos Espí: contrato y cláusula del goleador del Levante UD

El Levante UD ha salvado la categoría gracias a dos nombres propios. La llegada de Luís Castro al banquillo y la explosión goleadora de Carlos Espí han sido clave para lograr un objetivo y sin ellos no hubiera sido posible seguir otro año en LaLiga. Ahora bien, ya con los deberes hechos, toca pensar en el futuro.

La situación económica no está precisamente saneada y todo apunta a un mercado de fichajes restrictivo en lo que se refiere a desembolsos, pero todo ello condicionado por una gran venta obligada. Son varios los jugadores con cierto cartel y a los que se les puede sacar un buen rendimiento económico. Desde Kervin Arriaga hasta Etta Eyong pasando por Carlos Álvarez y Carlos Espí, estos últimos también héroes del pasado ascenso.

Fueron varios los clubes interesados ya el pasado mes de invierno en tantear los posibles fichajes tanto de Arriaga como de Eyong, aunque la segunda vuelta liguera de estos ha estado por debajo de la primera. El centrocampista andaluz, por su parte, no ha podido rendir lo esperado por culpa de las lesiones, pero sigue siendo un caramelito al no haber renovado su contrato, que termina en 2027. Y por último está la opción de dar salida a Carlos Espí, jugador revelación de LaLiga.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Oviedo en el Ciutat / LALIGA

Contrato y cláusula de Carlos Espí

El poderoso delantero de Tavernes de la Valldigna tiene sólo 20 años, pero su explosión goleadora esta temporada hizo que el club se moviera rápido para renovarle el pasado mes de febrero. Y menos mal. El canterano ha sido la sensación goleadora de la segunda vuelta de LaLiga al acumular 11 goles en cosa de 1.300 minutos. Termina contrato el 30 de junio de 2028 y tiene una cláusula de 25 millones.

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Muchos clubes de LaLiga le han seguido de cerca, pero también de Italia, Francia, Alemania o Inglaterra. Se viene un mercado movidito.