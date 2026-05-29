Pablo Sánchez: "El Levante es un club vendedor, van a haber ventas seguro"

Pablo Sánchez, presidente del Levante UD comparecía hoy ante los medios en una rueda de prensa para valorar la temporada 25/26 de la entidad granota.

El mercado de fichajes del Levante parece que va a estar agitado. "Tenemos pensado mejorar el equipo. El Levante es un club vendedor, van a haber ventas seguro" declara el presidente, que también tranquiliza a sus aficionados afirmando que el club no tiene "ninguna necesidad de malvender". La idea del club es "mejorar el equipo" para no sufrir tanto como en la presente temporada.

Carlos Espí celebra su gol contra el Mallorca en el Ciutat / Francisco Calabuig

'Carlos para Carlos'

El nombre más repetido durante la comparecencia ha sido el de Carlos Espí, el delantero granota ha terminado la presente campaña siendo una de las revelaciones de La Liga y parece que algunos equipos están detrás del él. "Espí ha sido una sorpresa y algo extraordinario. Si alguien viene con la cláusula no se puede hacer nada y el club tiene una oportunidad financiera" afirma Pablo Sánchez, cabe recordar que su cláusula es de 25 millones de euros.

El otro gran nombre de la rueda de prensa ha sido Carlos Álvarez, desde el club refuerzan su postura y afirman que Carlos Álvarez es un jugador con contrato y muy importante. Respecto a su renovación el presidente afirma que "Carlos Álvarez no ha renovado porque no era el momento, pero él está muy contento aquí y a mi me gustaría que se pudiese quedar".

En lo que respecta a las renovaciones, el presidente ha declarado que le gustaría que Pablo Martínez y el arquero Matthew Ryan sigan la próxima campaña formando parte de la plantilla levantinista.

Pablo Sánchez, presidente del Levante, en la sala de prensa del Ciutat de València / M. Á. Montesinos

Los abonos

Respecto a la campaña de abonos el presidente fue claro:

"La campaña de abonos se va a basar en la fidelización porque no tenemos capacidad de dar nuevas altas"

"Este año no podemos abrir nuevas altas de abonados porque hemos cumplido el cupo de 21.000 abonados".

La sección femenina

La sección femenina vive el peor momento de su historia tras su descensoy desde el club son conscientes:

"Es la primera vez que nuestro equipo femenino no va a estar en primera división, pero el año que viene haremos un equipo para competir con los mejores"

"Con el femenino no lo hemos hecho bien. Tenemos que aprender de ello y el objetivo del año que viene es volver a primera"

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"No vamos a vender el femenino. Hay gente interesada en ello pero estamos convencidos de que tenemos que apostar por él".