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"Dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero esta ha sido la mejor de mi vida"

José Luis Morales se marcha del Levante después de certificar la permanencia en Primera División y se despide del club rodeado de familiares y gente cercana

VALENCIA, 23/08/2025.- El delantero del Levante JosÃ© Luis Morales marca de penalti el segundo gol ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga de fÃºtbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sÃ¡bado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Andreu Esteban

VALENCIA, 23/08/2025.- El delantero del Levante JosÃ© Luis Morales marca de penalti el segundo gol ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga de fÃºtbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sÃ¡bado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban

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Rafa Esteve

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