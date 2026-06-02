"Dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero esta ha sido la mejor de mi vida"

Finaliza sus agradecimientos José Luis Morales: "Gracias, Javier Piquer: amigo, agente, familia, padrino... Muchas gracias por pelearte por mí contra todo el que se pusiera por delante. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber hecho la carrera que he hecho en este club. Sé lo que quieres a este club. Gracias, sobre todo, por respetar y entender lo que he querido. Todos saben que siempre he querido estar aquí, pero todo tiene un principio y un final. Gracias a la vida por dejarme formar parte de la tuya".

"Y por último, no menos importante, gracias a mi mujer, Ruth García. Sabes lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, pero siempre has estado para mí. Espero haber estado para ti. Nos conocimos cuando llegué y pasados los años, tenemos la misma sensación. Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Me has ayudado mucho durante estos años. Te lo recuerdo todos los días. Gracias por quererme de manera incondicional y por darme el mejor regalo que me ha dado la vida: nuestro hijo. No es nada fácil abandonar la que siento mi casa como jugador, pero nunca la abandonaré como fiel seguidor. Macho Levante".