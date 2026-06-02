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"Dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero esta ha sido la mejor de mi vida"

José Luis Morales se marcha del Levante después de certificar la permanencia en Primera División y se despide del club rodeado de familiares y gente cercana

Despedida de Morales

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JM López

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