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"Dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero esta ha sido la mejor de mi vida"
José Luis Morales se marcha del Levante después de certificar la permanencia en Primera División y se despide del club rodeado de familiares y gente cercana
Finaliza la rueda de prensa de despedida de José Luis Morales.
Volver al club desde otra faceta
No lo he pensado. He matizado lo de dejar el Levante como jugador pero seguiré como aficionado y fiel seguidor. Les seguiré apretando para que sigan cumpliendo los objetivos. ¿El futuro? No lo sabe nadie, pero me gustaría seguir en el club. Lo veremos en siguientes capítulos.
¿Dónde está el próximo reto? ¿Nacional o extranjero?
No nos cerramos las puertas a nada. Si hay que ir al extranjero, no pasará nada. Nos enriquecerá, pero, a día de hoy, no sé decir. Quiero seguir jugando a fútbol y disfrutar de esta profesión.
Mallorca y si pensó conseguir todo lo que consiguió
Jamás imaginé que esta despedida fuera con tanta gente. Han sido años muy bonitos. Es muy difícil imaginar una despedida pero los que están aquí son con los que me voy a la guerra. Me di cuenta hace tiempo de que esta iba a ser mi última temporada. Ves y sientes cosas que hacen que tu etapa llegue a su fin. Estoy feliz de que me vaya del Levante.
Cómo quiere que le recuerden
Quiero que me recuerden como el día del ascenso en Burgos: con una sonrisa. He corrido como un cabrón por este club. Estoy orgulloso de haber desarrollado mi fútbol en el verde. No me imagino cómo me pueden recordar. He hecho todo lo posible para que me recuerden con mucho cariño y que lograse todo lo que consiguió. Todos los logros han ido acompañado de factores que no se han interrumpido: confianza de los técnicos, no tener lesiones graves, seguridad a nivel personal... Quiero que recuerden mis goles y todo lo que he hecho. Espero haber estado a la altura. Si algún día me cruzo con alguien por la calle, espero que sea para atenderles.
Por qué se va Morales del Levante
La temporada ha sido la que ha sido. Castro y Calero tienen sus motivos para que jugase el tiempo que jugase. A mí me gustaría seguir, pero también quiero disfrutar del fútbol. No digo nada desorbitado cuando hablo de egoísmo pero hay gente que manda y decide. Sé que había una opción de renovación pero no estaba en esa negociación. Solo quería volver al Levante. Ahora quiero seguir jugando al fútbol. Me encuentro bien con mi cuerpo y quiero seguir disfrutando. Si tuviera un año más de contrato diría que dejo mi ficha libre para que otro tenga la oportunidad.
Espina que se quita en Burgos
El momento de mi salida no es el más adecuado para el club. No tengo remordimiento. Me sentía parte de ese descenso y al Levante le debía ayudar para estar en Primera División.
Cuál será el próximo reto de Morales
Quiero seguir jugando. Mi representante buscará el lugar adecuado. Lo primero era despedir esta etapa. Me encuentro bien, las piernas me siguen funcionando y corriendo al ritmo que les pido. El final está más cerca, pero mi representante trabajará en buscar una nueva aventura.
Arranca el turno de preguntas para José Luis Morales
Han sido muchos momentos. Quedarse con uno es difícil. Siempre se recuerda lo más cercano. Me quedo con ese 25 de mayo en Burgos. Ese ascenso servía para quitarme la espina que tenía en el corazón. Tanto ese año como este lo más bonito ha sido el vestuario. Quisimos lo que el club quería y necesitaba.
Finaliza sus agradecimientos José Luis Morales: "Gracias, Javier Piquer: amigo, agente, familia, padrino... Muchas gracias por pelearte por mí contra todo el que se pusiera por delante. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber hecho la carrera que he hecho en este club. Sé lo que quieres a este club. Gracias, sobre todo, por respetar y entender lo que he querido. Todos saben que siempre he querido estar aquí, pero todo tiene un principio y un final. Gracias a la vida por dejarme formar parte de la tuya".
"Y por último, no menos importante, gracias a mi mujer, Ruth García. Sabes lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, pero siempre has estado para mí. Espero haber estado para ti. Nos conocimos cuando llegué y pasados los años, tenemos la misma sensación. Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Me has ayudado mucho durante estos años. Te lo recuerdo todos los días. Gracias por quererme de manera incondicional y por darme el mejor regalo que me ha dado la vida: nuestro hijo. No es nada fácil abandonar la que siento mi casa como jugador, pero nunca la abandonaré como fiel seguidor. Macho Levante".
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