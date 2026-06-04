Carlos Espí se corona como el mejor jugador sub23 de LaLiga
El delantero del Levante se impone a Fermín López, Arda Güler, Víctor Muñoz y Alberto Moleiro y obtiene el prestigioso galardón después de su brillante temporada y de convertirse en el máximo goleador del equipo granota con 11 goles en 1339 minutos
La espectacular irrupción de Carlos Espí al frente de la delantera del Levante tiene un último broche con el que sellar una temporada para el recuerdo. El atacante granota ha sido elegido como el mejor sub23 de LaLiga por encima de cuatro grandes talentos de la competición: Víctor Muñoz, Alberto Moleiro, Arda Guler y Fermín López.
El impacto del ‘19’ levantinista, trascendental para que el equipo dirigido por Luís Castro lograse la permanencia en Primera División, no ha pasado desapercibido en las profundidades de la élite del fútbol español. Empezó la temporada con un papel secundario y, a raíz de la llegada del entrenador portugués al banquillo del Ciutat de València, adquirió tal confianza que no solo se echó al equipo a sus espaldas, sino que sus dianas sirvieron para celebrar la salvación en La Cartuja.
Delantero de presente y de futuro
Carlos Espí, de esta manera, sigue echándole gramos de azúcar a su dulce momento futbolístico. Es más, sus números (11 goles en 1339 minutos) respaldan el merecimiento de un galardón que lo sitúa por encima de tres jugadores del top-3 de LaLiga y de un internacional con la Selección Española: escenario que por capacidades técnicas, olfato goleador y físico desquiciante para los rivales, bien podía haber sido su hábitat con vistas al Mundial.
- Ferran Torres sigue batiendo récords con España: el ex del Valencia ya supera a Sergio Ramos y Di Stéfano en goles
- Valencia Basket ya conoce las fechas de las semifinales de la Liga Endesa
- Resultado: Así fue el Surne Bilbao 71-88 Valencia Basket; los playoffs de la Liga Endesa, en vivo
- Así valoran al primer fichaje del Valencia CF, Justin de Haas, los que mejor lo conocen
- Última aparición de Aliou Dieng antes de viajar a València como nuevo fichaje
- Comunicado oficial del Valencia CF sobre Stole Dimitrievski
- Javi Guerra debuta con España camino al Mundial: así fue su estreno absoluto
- Competencia para el Valencia CF: Lyon y Alavés quieren la cesión de Andrés García