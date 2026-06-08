Los casi 21.000 abonados del Levante empiezan a renovar su pase

El Levante ha puesto en marcha este lunes la campaña de renovación de abonos en la que confía en que la gran mayoría de los casi 21.000 abonados de la temporada pasada renueven su pase.

El Levante ya anunció que no ofrecería nuevas altas en esta campaña y que en caso de que las hubiera tendrían prioridad aquellos que se sacaron el carnet de simpatizante del club.

El club valenciano ofrece descuentos a sus accionistas, entre otros grupos de aficionados, y premiará a sus abonados que hayan acudido a todos los partidos de la temporada pasada con un 30 por ciento de descuento y con un 20 por ciento a aquellos que hayan asistido al Ciutat de València en al menos diecisiete encuentros de LaLiga EA Sports.

Carlos Espí celebra su gol contra el Mallorca en el Ciutat / Francisco Calabuig

Según explicó el Levante, más de 12.000 abonados se van a beneficiar de estos descuentos. La campaña, bajo el lema 'Per a tota la vida (Para toda la vida)', se pone en marcha este lunes de forma 'online'.

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El abono más caro costará su renovación, sin ningún tipo de descuento, 531 euros en Tribuna Central, mientras que por 262 euros un abonado, que no haya gozado de ninguna bonificación, puede adquirir un pase para la próxima temporada.