El fútbol en Orriols se convierte en 'El arte de lo imperceptible'

El universo navega sumergido en teorías y creencias sobre las que las diferentes partes de su sociedad se aferran para argumentar sus pensamientos. Va intrínseco en la mente humana, capaz de desarrollar conocimientos, incluso de forma ilimitada, y de llevarlos a la defensa más absoluta. El dato, sin embargo, no admite discusión. Es una realidad sobre la que extraer análisis, interpretaciones y, sobre todo, conclusiones. Su eficiencia es tan alta que el mundo del fútbol, destinado a un entorno puramente atlético y competitivo, donde el margen de error pasará a ser mínimo, empieza a incorporarlo con más frecuencia. Las profundidades del coliseo de Orriols, pese a ello, llevan años de ventaja en lo que al almacenamiento de información estadística se refiere. Lo instauró Jose Gila, actual jefe de scouting del Levante, cuando aterrizó en la dirección deportiva de la mano de Manolo Salvador y cogió el relevo, para trabajarlo minuciosamente, Alejandro Losa, responsable de Big Data de la entidad levantinista desde mediados de 2025. La vida del licenciado en Ciencia de Datos, procediendo de la segunda generación de la carrera en València, se basa en recopilar información, sin cantidad limitada, que ayude a automatizar procesos y acerque al milímetros los perfiles que, en su totalidad, encajan con las necesidades que requiere el equipo de Luís Castro. Sin embargo, Losa dedicó tiempo de su día a día durante dos años para distanciarse de los números con tal de acercarse al fútbol desde todo lo que lo envuelve. ‘El arte de lo impredecible’ es el libro que nace de su cosecha, escrito durante dos años y dirigido a los amantes del deporte rey. Con un balón en los pies desde los 3 años, y abandonando los campos después haber hecho carrera en las canteras de Levante, Villarreal y Espanyol hasta los 18 años, las experiencias vividas mientras se enfundó las botas, los aprendizajes adquiridos como analista de datos en la base granota, y la aventura de formar parte de una dirección deportiva en Primera División le impulsaron a crear un libro que empieza a hacerse eco entre los que quieren saber qué envuelve verdaderamente al esférico en todas sus vertientes. No obstante, su misión también habita en la defensa del dato: menospreciado en el pasado, pero trascendental en el futuro del fútbol. “El motivo de este libro es que llevo muchos años en el mundo del futbol. Conozco cómo funciona mientras veo que la gente comenta define al dato como algo frío, como que no te puedes fiar. El dato en sí es un número frío, que no tiene contexto, pero puedes darle la narrativa que quieres. Sacas conclusiones que conviertes en información y a partir de ahí empieza a ser algo útil”, aseguró Losa en Superdeporte.

Todas sus teorías las almacena en su libro ‘El arte de lo imperceptible’ tras dos años de redacción donde el descanso fue mínimo. El integrante de la dirección deportiva granota se puso entre ceja y ceja un proyecto ambicioso y valiente, que afrontó no solo desde la máxima ilusión, sino también desde la escrupulosidad más absoluta. Sin embargo, no lo entiende de otra forma. La exigencia y exactitud del dato han forjado su carácter, aunque la misión de su obra escrita se basa en irradiar fútbol a todos los que se topen con su lectura. “Cuando me pongo algo en la cabeza suelo ir a por ello. Me he tirado tardes y fines de semana escribiendo. Me lo he leído 7 veces intentando ser muy perfeccionista. El libro no es solo de datos, sino, sobre todo, de fútbol. Parto de lo que ya hacen los profesionales y me intento acercar a ellos. Si quería hablar de fútbol en general tenía que hablar de prácticamente todas las áreas que influyen en el día a día”. Y vaya si lo ha hecho. Casi 300 páginas y 8 entrevistas con profesionales del balompié alimentan el libro de un Alejandro Losa que tiene la suerte de haber compartido vestuario con jugadores que, a día de hoy, dan mucho de qué hablar: Álex Baena, Jofre Carreras, Arnau Puigmal, Nico Melamed, Estanis Pedrola… ex granotas como César Tárrega, Cantero o Álex Blesa… pero el más mediático de todos es Joan García. Losa, que lo conoce muy bien después de ser compañero de habitación del guardameta, no tiene dudas de que su convocatoria para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, tras un debate eterno sobre quiénes tenían que ser los guardianes encargados de llevar a España hacia la segunda estrella, está llena de merecimiento. “Para mí es el mejor portero del mundo. Es mi amigo y conozco lo gran persona e inteligente que es”.

No obstante, ‘El arte de lo imperceptible’ no nace para complacer a los afortunados que han llegado al profesionalismo futbolístico, sino, en parte, para conectar con el Alejandro que creció con el sueño de ser futbolista y para dedicárselo a su abuelo, quien falleció cuando tenía 13 años y fue quien más confió en verle convertido “en Iniesta”. Figura clave en su vida, su recuerdo está muy presente en una obra que ha permitido a Losa reconciliarse con parte de su pasado. La publicación del libro no solo supone la culminación de un proyecto personal, sino también una forma de saldar una deuda emocional consigo mismo y con quien nunca dejó de confiar en él. Tanto su abuelo como aquel niño que soñaba con triunfar en el fútbol encuentran hoy un motivo para sentirse orgullosos. “Es un orgullo vivir todo esto. Tenía la motivación de complacer a mi abuelo. Me dijo que quería ser como Iniesta y por él lo peleé. A los 13 años falleció, pero seguí con esa motivación. Durante mis estudios tenía la idea de volver en algún momento al mundo del fútbol para sanar lo que tenía en el interior. Esa deuda ya la he pagado. Para mí esto es como haber llegado a ser futbolista. Mi abuelo es la persona más importante del libro. Se lo dedico a él. Es la parte imperceptible que me ha movido a escribir un libro. Le pasa a los jugadores: la parte que no se ve que les hace luchar y actuar de una forma. Esta es una de las más importantes”.

Alejandro Losa Brito firmando su libro. / Germán Caballero

Además, lo vive en el Levante, el club de su vida, y rodeado de personas que le inspiran constantemente. “Llevo 9 temporadas en el Levante: 4 como jugador y 5 como trabajador. Teniendo 25 es una parte importante de mi vida en este club, lo que me hace entender los valores y cómo se trabaja aquí. Me hace tener una motivación por ayudar al club a conseguir sus objetivos aportando mi granito de arena. Estoy encantado de que sea aquí en el Levante. Para mí empezar en cantera, estando en 3º de carrera, ya me pareció espectacular. Que el club haya apostado por mí es increíble. Yo quería ser jugador del fútbol y acabé con 18 años dejando de lado la perspectiva que tenía. Hay varias personas de las que he aprendido mucho y han sido claves en este libro. Joaqui y Javi Navarro. Joaqui, director de cantera, ha sido mi entrenador desde pequeño. Con Javi me he pasado 4 años y es alguien que está estudiando continuamente, no para de hacer cosas, de pensar, ver cómo puede ayudar a crecer a los jugadores… He estado 4 años entendiendo cómo se pueden desarrollar los jugadores. La cantera está siendo muy importante en el club y estoy muy feliz de que todo su trabajo esté saliendo a la luz".

A su vez, destaca que "desde dirección deportiva aprendo de todos, pero es cierto que personas como Héctor y Gila, que me han dado la oportunidad, no conocía que estuvieran muy preparadas. Además de saber de fútbol y todos los contactos que tienen, Gila tiene un doctorado, Héctor tiene una carrera y un máster… Héctor es la fusión de experiencia con conocimientos. Llegar y aprender de una persona con tantos años en el mundo del fútbol, y que encima sepa y dé un paso más en la parte de entender al futbolista y de todos los procesos que ocurren… Héctor y Gila aparecen en entrevistas del libro. No paran de hacer cosas. Son gente de la casa que mira por el club. No dejan de trabajar. Gila un pionero en lo que a datos se refiere. Tiene un gran valor que una cosa que ni exista la carrera y ya trabajes con ella y sepas la importancia que tiene en el futuro. Es quien me indica el camino que tengo que seguir y yo estaré encantado de escucharle”.

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El valor del dato en el fútbol

El dato es objetivo, pero el contexto que le quieras aportar es infinito, al igual que el cúmulo de información que puede aportar. En lo que al fútbol se refiere, sirve para medir cada una de las partes que componen cualquier futbolista que aspire a obtener su máximo rendimiento. No solo físico, sino también en los diferentes escenarios tácticos que le proporcionan los partidos o los esquemas. Hay tanta información y tantos datos en la sociedad que, ¿cómo no iba a instalarse en el fútbol? Alejandro Losa tiene claro que su implementación no es pasajera, sino que “el dato ha venido para quedarse. El fútbol ha sobrevivido muchos años sin datos y puede vivir sin él, pero tenerlo te da un salto competitivo bastante grande. Se está aplicando en todos los terrenos para mejorar procesos y monitorizar áreas, tareas repetitivas, automatizar procesos… El dato en sí está en todas las partes del mundo: desde una serie de Netflix hasta ir al supermercado. Cuando esa información se analiza y se dan patrones que se analizan puedes llegar a tomar decisiones”. Sobre todo, si “la información que se genera tiene que ser de calidad. Cualquier cosa que se aplique a un modelo predictivo tiene que ser sobre datos de calidad. Si no, por mucho que quieras predecir algún comportamiento o el rendimiento de algún jugador, si lo aplicas sobre un conjunto de datos que no tiene valor te devolverá un resultado que no tiene valor. Conseguir respuestas que quieres y después la inteligencia artificial viene solo. Es un trabajo costoso, laborioso que tienes que revisar muy bien porque si metes la pata perderás tiempo y los informes no serán fiables. Cuanto menos manual llegue a ser pero confiando en un buen proceso vamos a crecer más rápido”.