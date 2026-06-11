Primeras palabras de Bardeli como nuevo fichaje del Levante UD
El centrocampista ha llegado como agente libre y destaca su pasado en común con Luís Castro
EFE
El nuevo jugador del Levante, el centrocampista francés Enzo Bardeli, explicó este jueves que el actual entrenador del equipo y con quien coincidió en el Dunkerque, el portugués Luís Castro, le ha hablado "muy bien" del club y que eso fue decisivo en su fichaje.
"Trabajamos muy bien juntos y sé que puedo progresar con él. Castro me ha hablado muy bien del club, me ha dicho que hay mucha ambición y que se puede trabajar realmente bien", dijo Bardeli a los medios oficiales del Levante.
"Estoy muy contento. Solo he escuchado cosas buenas de este club y esta ciudad, tengo muchas ganas de conocer a los aficionados y poder jugar en este estadio", añadió el jugador francés, de 25 años.
Llega como jugador libre
Bardeli, que llega libre al equipo valenciano y firma un contrato hasta el mes de junio de 2029, reconoció que siguió la trayectoria del conjunto levantinista desde la incorporación del entrenador portugués en Navidad. "Es lo que me hizo venir aquí y estoy muy contento de que esté pasando", indicó.
El centrocampista, que actúa en la parte central de la medular, se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille hasta que en 2021 se incorporó al USL Dunkerque. Allí coincidió con Castro entre 2023 y 2025.
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