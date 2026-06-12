Así juega Enzo Bardeli, la nueva incorporación del Levante UD

El Levante UD ha oficializado su primer fichaje de la temporada, Enzo Balerdi, el centrocampista francés se incorpora al conjunto granota hasta 2029. Balerdi llega procedente del Dunkerque, equipo en el que coincidió con Luis Castro.

Sus mejores temporadas en el club francés vinieron de la mano de Luis Castro, el entrenador del Levante no ha dudado en volver a reclutarlo en cuanto ha podido. Pero ¿Qué puede aportar Bardeli al Levante?.

Enzo Bardeli / Levante UD

¿Cómo juega Enzo Bardeli?

El centrocampista francés muestra su mejor versión en campo rival, se trata de un jugador con técnica exquisita y magnífico control de balón. De esos mediocentros que generan peligro con el balón en los pies, así lo ha demostrado en las últimas temporadas, precisamente Balerdi ha sido el jugador que más ocasiones generó en la Ligue 2 en las dos últimas temporadas.

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Entre sus atributos destacan su agilidad y la capacidad de girarse con el balón controlado, en cuanto a la producción ofensiva anteriormente mencionada, su mayor virtud es la filtración de pases entre las defensas rivales, en este aspecto Balerdi puede aportar mucho a un equipo como el Levante.