Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Así juega Enzo Bardeli, la nueva incorporación del Levante UD

El nuevo fichaje del Levante UD destaca por su técnica, control de balón y capacidad para generar peligro en campo rival

Per a tota la vida, lema de la campaña de abonos del Levante UD

Per a tota la vida, lema de la campaña de abonos del Levante UD

LEVANTE UD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álvaro García

Álvaro García

El Levante UD ha oficializado su primer fichaje de la temporada, Enzo Balerdi, el centrocampista francés se incorpora al conjunto granota hasta 2029. Balerdi llega procedente del Dunkerque, equipo en el que coincidió con Luis Castro.

Sus mejores temporadas en el club francés vinieron de la mano de Luis Castro, el entrenador del Levante no ha dudado en volver a reclutarlo en cuanto ha podido. Pero ¿Qué puede aportar Bardeli al Levante?.

Enzo Bardeli

Enzo Bardeli / Levante UD

¿Cómo juega Enzo Bardeli?

El centrocampista francés muestra su mejor versión en campo rival, se trata de un jugador con técnica exquisita y magnífico control de balón. De esos mediocentros que generan peligro con el balón en los pies, así lo ha demostrado en las últimas temporadas, precisamente Balerdi ha sido el jugador que más ocasiones generó en la Ligue 2 en las dos últimas temporadas.

Noticias relacionadas

Entre sus atributos destacan su agilidad y la capacidad de girarse con el balón controlado, en cuanto a la producción ofensiva anteriormente mencionada, su mayor virtud es la filtración de pases entre las defensas rivales, en este aspecto Balerdi puede aportar mucho a un equipo como el Levante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents