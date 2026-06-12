El Levante UD iniciará la pretemporada el 4 de julio con las pruebas médicas
Los entrenamientos comenzarán el día 6 en la Ciudad Deportiva
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El Levante UD ha establecido la fecha de inicio de la pretemporada que arrancará con las pruebas médicas para los jugadores del conjunto granota.
Los integrantes de la plantilla levantinista serán citados por turnos los días 4 y 5 de julio para acudir al Hospital IMSKE y someterse a las pertinentes pruebas médicas previas al comienzo de los entrenamientos.
Después de completar este protocolo médico, los jugadores se pondrán a las órdenes de Luís Castro el lunes 6 de julio para empezar el trabajo sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva.
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