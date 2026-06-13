Mathew Ryan, con su futuro pendiente de resolver, arranca ante Turquía su cuarto Mundial con Australia

El único representante del Levante en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá inicia su camino en el campeonato internacional con la conciencia tranquila y la aspiración de ser diferencial para Australia. Su objetivo fue llegar a la cita sin que nadie dudase de su rendimiento y lo ha cumplido con creces. Con la entidad granota como puente conductor, Mathew Ryan debuta contra Turquía en el que será su cuarto Mundial tras Brasil, Rusia y Catar, y donde el anhelo del país oceánico será batir la barrera de los octavos de final: eliminatoria que han alcanzado en dos ocasiones (Alemania 2006 y Catar 2022) y que, en la presente edición, tiene un escalón más al haber más selecciones participantes.

Sin embargo, el portero de Plumpton aterriza al Mundial registrando mejores sensaciones que en el último y tras erigirse como una de las piezas más determinantes de la permanencia del Levante. No solo finalizó el curso como el arquero con más paradas de la competición (126 frente a las 133 de Dmitrovic y las 148 de Aarón Escandell), sino que sus intervenciones dieron puntos a un equipo liderado por Luís Castro que tocó el cielo en La Cartuja. Ahora, pendiente de tomar una decisión sobre su futuro, debido a que firmó como portero levantinista hasta el 30 de junio de 2026 con opción a extender su contrato una temporada más en caso de salvación, Mathew Ryan afronta su cuarto torneo mundialista con la esperanza de tener resultados más positivos, aunque lo hará con mejores vestiduras y mayor rodaje que en el de 2022. Un escenario que quiso evitar a toda costa para el actual, con el Levante dándole seguridad de importancia bajo los palos de Orriols.

La selección de Australia. / @Socceroos

A su debut ante Turquía llega con 3240 minutos en LaLiga a sus espaldas, mientras que al de Catar aterrizó después de perder el protagonismo en la portería del Copenhague. Pese a jugarse entre noviembre y diciembre, Ryan perdió la titularidad a principios de octubre con el Copenhague, y hasta su partida al Mundial, se quedó en el banquillo durante seis ocasiones en liga y cuatro en Champions. Pese a ello, su dinámica competitiva de cara a Brasil y Rusia estuvo a la altura de su papel en la selección de Australia, siendo capital con el Brujas en la campaña 13/14, al jugar 3990 minutos en competición doméstica y el guardián bajo palos del Brighton & Hove Albion en la 17/18 con 3420'.

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10 partidos a sus espaldas

Con su futuro a la espera de resolverse, pero con el Levante suspirando por contar nuevamente con sus servicios, Mathew Ryan busca un Mundial donde los éxitos y las alegrías abunden. Solo ha ganado 2 encuentros de los 10 que ha disputado en la Copa del Mundo, ambos en 2022 para que la Argentina campeona les eliminase de octavos, aunque no fue la única vez que se vio las caras con una campeona. El primer partido del Mundial de 2018 lo jugó contra Francia, después de ser testigo de cómo la trilogía de la España campeona cerró su ciclo en Brasil 2014 marcándole tres goles tras perder ante Holanda y Chile y caer eliminada. Con Turquía, Estados Unidos y Paraguay como rivales en la fase de grupos, Australia inicia su camino en el Mundial con Mathew Ryan luciendo sus mejores galas. Y el Levante, entre tanto, estará pendiente de su evolución con la esperanza de que sea su portero de la temporada 26/27.