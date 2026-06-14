Mathew Ryan ve desde el banquillo la sobresaliente actuación de Patrick Beach en la victoria de Australia contra Turquía

La andadura del cuarto Mundial de Mathew Ryan arrancó de la mejor manera posible en lo colectivo, aunque, en lo individual, se topó con la primera suplencia desde que Australia lo lleva convocando desde la Copa del Mundo de 2014 celebrada en Brasil.

El combinado oceánico se estrenó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con victoria contra Turquía gracias a los goles de Irankunda y Metcalfe... y a las intervenciones de Patrick Beach bajo la atenta mirada de Mathew Ryan, quien las presenció desde el banquillo.

El guardameta de 22 años del Melbourne City realizó un total de ocho paradas y evitó 1,46 goles para sostener a Australia hacia la victoria. Sus 190 centímetros de altura y agilidad bajo palos auguran un cambio generacional en la portería de Australia, donde Mathew Ryan, a sus 34 años, daría paso a un Patrick Beach que irrumpe pisando fuerte.

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Futuro incierto en Orriols

El guardameta del Levante, mientras tanto, está pendiente de resolver su futuro. Tiene la opción de renovar con el conjunto de Orriols de manera opcional después de conseguir la salvación en Primera División, aunque sus notables actuaciones le han situado en el radar de diferentes equipos de Europa.