Enzo Bardeli aterriza a conciencia en la élite del Levante

El primer fichaje del Levante con vistas a la temporada 2026/2027 no se demoró ni un solo segundo. Fue un objetivo de carácter prioritario en la planificación deportiva de un equipo que volverá a luchar con uñas y dientes para quedarse en Primera División. De lo contrario, o de haber ralentizado los procesos que terminaron con la firma de un contrato por tres temporadas, hubiera sido imposible su aterrizaje en el Ciutat de València. Enzo Bardeli explotó como centrocampista en su última campaña en el Dunkerque después de haberse convertido en la sensación de la Ligue 2 desde que se adueñó de la medular del conjunto norteño. Mediante una progresión tan fructífera como constante, el medio acumuló sobresalientes actuaciones, algunas alcanzando picos de matrícula de honor, que le permitieron despertar el interés en todos los rincones del Viejo Continente.

Sus capacidades técnicas y sus estadísticas lo posicionaron como uno de los principales atractivos en el mercado de agentes libres, pero la opción del Levante, a pesar del amplio abanico de ofertas que tuvo encima de la mesa, fue la más atractiva para sus intereses. Según pudo saber Superdeporte, Getafe, Deportivo de La Coruña y equipos importantes de la Ligue 1 intentaron hacerse con sus servicios, sin tener en cuenta la firme apuesta del cuadro granota por incorporarlo a su estructura. No solo durante las negociaciones, sino también desde que entablaron las primeras conversaciones, motivadas por meses y meses de exhaustivo seguimiento. Razones de peso que llevaron al centrocampista a decantarse por la vía levantinista.

Bardeli, en el Ciutat / LUD

Enzo Bardeli, de esta manera, se une al Levante aun habiendo tenido ofertas superiores a nivel económico. Sin embargo, lo hace a conciencia y convencido de que ha tomado la decisión correcta. Motivado por el cariño que le ha transmitido el club desde el principio, el francés da el salto a la élite del fútbol español con la sensación de que se vincula a un club idóneo para maximizar su rendimiento y sus cualidades. La entidad granota, a día de hoy, se caracteriza por ser un proyecto joven, que revaloriza a sus activos y que, de la mano de Luís Castro, no le tiembla el pulso a la hora de sacar jugadores procedentes de la base. Un escenario ideal para revalorizarse y, por qué no, dar un salto superior en su prometedora carrera.

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Precisamente, junto al técnico portugués se destapó como una de las grandes revelaciones de una Ligue 2 que se le quedó pequeña. Marcó seis goles y repartió cinco asistencias en una campaña en la que el Dunkerque soñó con el ascenso a la máxima categoría del fútbol francés. De hecho, llevó sus registros a otro nivel en su último curso en Francia, anotando nueve dianas y repartiendo seis pases de gol. Los números respaldan su incorporación, pero el perfil de centrocampista que ficha el Levante, talentoso, capaz de abarcar campo, con llegada desde segunda línea y capacidad para sumar goles y asistencias, lo convierte en una incorporación con todos los ingredientes para convertirse en un acierto.