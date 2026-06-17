De la permanencia en Primera a las aulas de la universidad: las merecidas vacaciones de Carlos Espí

La temporada de Carlos Espí ha circulado por una montaña rusa de emociones que acabó por todo lo alto tras convertirse en el héroe de la permanencia del Levante. El delantero, en un abrir de cerrar de ojos a la que le dieron la oportunidad, se adueñó de la punta de lanza granota y se empeñó en lograr una salvación heroica. Sus once goles en 1339 minutos, sellando su cuenta particular en La Cartuja, catapultaron no solo a su equipo hacia su estancia en la élite, sino también su cotización en el mercado de transferencias. Carlos Espí es, sin duda, una pieza muy atractiva en el Viejo Continente, donde un sinfín de clubes ya andan tras sus pasos.

No obstante, la vida no le ha dado ni un respiro al ‘19’ hasta ahora. Hambriento por mejorar cualidades pese a haber maravillado al mundo con sus dianas, el nacido en Tavernes de la Valldigna no se detuvo a celebrar la permanencia con el Levante. Continuó entrenando… y se metió de lleno a estudiar para sacar adelante los exámenes de CAFD, carrera universitaria que estudia mientras deleita a los que se topan con sus facultades en la élite del fútbol español. Desde que finalizó la temporada, Carlos Espí enfocó su atención en sus estudios y siguió trabajando junto a su preparador físico en las instalaciones de su agencia de representación. Sin nada de descanso, independientemente de la carga física y emocional provocada por una temporada llena de emociones; que empezó sin protagonismo, pero que, a la que le proporcionaron un margen para demostrar su alta capacidad para perforar porterías rivales, no desaprovechó la oportunidad.

Llevó a cabo dichas intensas semanas enfocado en su progresión futbolística y en sacar adelante unas pruebas académicas que acabaron este lunes. Y tras grabar hoy miércoles junto a LaLiga en Tavernes de la Valldigna, con motivo de su galardón de mejor jugador sub23 de la competición, se dispone a descansar junto a sus familiares y amigos y a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, una vez finalice la semana, seguirá entrenando, fortaleciendo y afinando puntería de cara a la próxima temporada, a la espera de descifrar cuál será su próximo desafío. Sus estadísticas, facultades e instinto goleador no han pasado desapercibidos en las entrañas del continente europeo, donde ya conocen a un Carlos Espí que, pase lo que pase, siempre será un motivo de orgullo en el Ciutat de València.

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El delantero del momento

“Ha tenido una irrupción en Primera División que ha llamado mucho la atención. En lo que a minutos y goles se refiere es de los que más alto está en la lista. Tiene mucha capacidad de evolucionar y de desarrollarse. Hemos acabado recibiendo a entre 20 y 25 scouts de fuera: Inglaterra, Alemania, Italia… Quiere decir que el club ha generado esos activos que de cara al futuro van a ser importantes. Carlos Espí, en este caso, se ha ganado que muchos equipos hayan preguntado por él. Un delantero de su edad, 25 millones no me parece una cifra descabellada. Si estuviera en otro equipo, seguro que iría a por él”, dijo Rodas, recientemente, durante una entrevista en SUPER.