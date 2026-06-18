DIRECTO | Rueda de prensa de presentación de la Levante UD International Cup

Daniel Pastor cuenta la organización del torneo: "El domingo se jugarán las semifinales y las finales de todas las categorías. Queremos ver la pasión de los chicos por el fútbol. Quiero agradecer a Miguel Miró porque creyó en esta idea y nos ayudó muchísimo. También a todos los departamentos del club, que se han volcado como siempre. Lo que buscamos con este torneo es que haya una continuidad. El Mundial ha impedido que hayan más equipos, pero serán bienvenidos. A través de este torneo la intención es poner al Levante en el mundo. Este club tiene mucho potencial y no veo límites. Para creer en el Levante estamos nosotros y lo queremos poner en el más allá".