En Directo
DIRECTO | Rueda de prensa de presentación de la Levante UD International Cup
El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, y el responsable del área internacional, Daniel Pastor, analizan la creación del campeonato
Finaliza la rueda de prensa de presentación de la Levante UD International Cup.
Daniel Pastor, sobre la técnica de convencimiento a la hora de reclutar clubes: "Tenemos un atractivo del que no nos damos cuenta. Valencia es una ciudad que lo tiene todo. Enamora el contexto en el que estamos y somos un club muy familiar. Desde el área internacional somos muy proactivos. Queremos ayudar a proyectarse a sueños nuevos. Hay cosas detrás pero el convencimiento es que el Levante tiene valor formativo y es la piedra angular de este proyecto. El torneo es un ingrediente más para que se den cuenta de que el Levante tiene mucho valor".
Los hermanos Krug
Daniel Pastor: "Fui un afortunado por estar en el momento adecuado. Cualquiera hubiera detectado el talento de ambos. Satisfecho por los Krug y por los demás. El objetivo es sumar. Trabajamos para detectar, seleccionar y formar".
¿Qué países vienen y cómo condiciona el Mundial?
Daniel Pastor: "Hay veces que los tiempos no son los que nos hubiera gustado. Puede que se desajuste pero teníamos tantas ganas de hacerlo realidad. Los tiempos han marcado la planificación de los clubes. Es el Mundial con más países, por lo que era un condicionante. No nos esperábamos tantos equipos, pero no nos conformamos. La intención es que el Levante esté en el mundo. Vienen de Costa Rica, Lituania, Inglaterra".
Arranca el turno de preguntas: ¿Es Buñol un lugar donde desarrollar torneos?
Pablo Sánchez: "Es una posibilidad más. Lo que hagamos con Nazaret irá ligado a lo que hagamos en Buñol. El torneo será muy bonito para el Levante y todos los chavales que quieren competir".
Daniel Pastor cuenta la organización del torneo: "El domingo se jugarán las semifinales y las finales de todas las categorías. Queremos ver la pasión de los chicos por el fútbol. Quiero agradecer a Miguel Miró porque creyó en esta idea y nos ayudó muchísimo. También a todos los departamentos del club, que se han volcado como siempre. Lo que buscamos con este torneo es que haya una continuidad. El Mundial ha impedido que hayan más equipos, pero serán bienvenidos. A través de este torneo la intención es poner al Levante en el mundo. Este club tiene mucho potencial y no veo límites. Para creer en el Levante estamos nosotros y lo queremos poner en el más allá".
Sigue su intervención Daniel Pastor: "Desde la categoría inclusiva y el femenino queríamos estar involucrados. Este es el escenario idóneo. Van a ser los partidos las dos instalaciones de Buñol y hemos tenido que inscribir a última hora. Se están utilizando del 2 al campo 7. Todos menos el del equipo profesional. Va a ser una inauguración que nos hace especial ilusión al ser en nuestra casa. Vamos a hacerlo a una hora que nos permita tener luz y color a toda la inauguración. Iremos presentando a cada uno de los clubes, amenizado por música y un speacker. Queremos que todos se sientan especiales. Y qué menos que en nuestro estadio, donde nos juntamos como una familia".
Daniel Pastor toma la palabra: "Para nosotros es un sueño hecho realidad. Es importante que la persona que nos representa esté aquí con nosotros. Le da la importancia que para nosotros tiene. Gracias a los medios que han tenido un poco de tiempo para darnos espacio. La Levante International Cup no es una presentación al uso. Es especial a ser en nuestra casa. Llevamos 10 años trabajando duro para que el Levante sea conocido y tenga visibilidad en 34 países diferentes. Trabajamos en silencio, pero trabajamos mucho. Como todo en este club cuesta mucho, pero somos perseverantes. Siempre perseguimos en lo que creemos".
"Gracias a David y a Miguel por cómo se han involucrado. Nos dijeron que harían un torneo apasionante. Seguro que va a ser un torneo bonito, que se diviertan. Es un momento de intercambio cultural, por lo que es momento de compartir vivencias y experiencias".
Pablo Sánchez abre la rueda de prensa: "Es un proyecto muy bonito, que nos hace mucha ilusión. Es un torneo que empieza hoy en Buñol. Llevamos trabajando durante mucho tiempo. Mañana tenemos la presentación oficial a partir de las 9 de la noche con más de 70 equipos y 1500 personas. Todo para darle la importancia que se merece. La International Cup nace desde la apuesta y la formación desde la base, masculino, femenino y de personas con discapacidad. CD Buñol y la Ciudad Deportiva son las sedes. No es nada fácil traer a más de 70 equipos con jugadores, cuerpos técnicos y familiares".
- Guido toma nota de los tres primeros fichajes 'apuesta' del Valencia CF
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Valencia CF | La hora de los fichajes 'clave'
- Largie Ramazani aterriza en el país de sus padres, Burundi, que pretende ficharlo para la selección nacional
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- Oficial: Se resuelve el futuro de Pablo Hernández
- Luz verde del Ayuntamiento a Atitlan para su proyecto en el terciario del Nou Mestalla
- De la permanencia en Primera a las aulas de la universidad: las merecidas vacaciones de Carlos Espí