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DIRECTO | Rueda de prensa de presentación de la Levante UD International Cup

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, y el responsable del área internacional, Daniel Pastor, analizan la creación del campeonato

Levante UD International Cup.

Levante UD International Cup. / LUD

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Rafa Esteve

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