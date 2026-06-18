Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

"El Levante UD tiene valor formativo y es la piedra angular de este proyecto"

"Como todo en este club cuesta mucho, pero somos perseverantes. Siempre perseguimos lo que creemos", aseguró Daniel Pastor, responsable del área internacional, que ha sido capaz de reunir a 70 equipos y 1500 jugadores desde benjamín hasta categoría juvenil, tanto masculino, femenino como genuine

Daniel Pastor y Pablo Sánchez.

Daniel Pastor y Pablo Sánchez. / GERMÁN CABALLERO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents